Организация Studyportals опубликовала исследование под названием International Student Satisfaction. В нем аналитики исследовали то, насколько довольны международные студенты своим обучением в Европе. Рейтинг основан на 15 965 отзывах самих искателей знаний по всему миру о 153 университетах Старого Света.

Интересно, что наибольшее число университетов, заслуживших признание студентов в 2016 году, расположены в Испании. Следом за ней идет Германия. Больше всего довольны своим обучением искатели знаний из Франции, Италии и Греции.

В прошлом году Польша занимала в рейтинге лишь шестое место. А в этом году она "вскарабкалась" на почетную третью ступень пьедестала.

ТОП-10 лучших стран Европы для международных студентов:

1. Норвегия

2. Ирландия

3. Польша

4. Финляндия

5. Великобритания

6. Словения

7. Швеция

8. Дания

9. Чехия

10. Австрия