Для многих сотрудников американских компаний ежегодное повышение зарплаты стало такой же неотъемлемой частью корпоративной жизни, как болтливые коллеги и безвкусный кофе. Тем не менее ряд компаний и экспертов ставят под сомнение целесообразность ежегодной индексации выплат всем сотрудникам компании. Менеджеры говорят, что ежегодная прибавка к зарплатам весьма незначительна, а поэтому бесполезна и для мотивации сотрудников, и для поощрения лучших. Эксперты утверждают, что за счет увеличения размера и частоты выплаты бонусов можно больше повысить эффективность сотрудников.

«Если кто-то работает хорошо и вы повышаете ему зарплату на 3%, а кто-то работает посредственно и получает прибавку в 2%, то это символическая разница. Для отделов кадров это серьезная проблема», - говорит Шери Стиер, вице-президент по управлению персоналом в Pact, международной организации, имеющей 4000 сотрудников.

Ежегодное повышение зарплат в США в последние пять лет застыло на уровне около 3%. По данным опросов, эта ситуация не изменится и в будущем году. Руководители не настроены повышать базовую часть зарплаты сотрудников, чтобы увеличение расходов на оплату труда не привело к росту цен на продукцию компании для потребителей, объясняет Том Макмуллен, старший партнер в Korn Ferry Hay Group.

Лаура Седжен из консалтинговой компании Willis Towers Watson призывает работодателей отказаться от традиционной системы всеобщего повышения выплат и заменить ее значительными бонусами лучшим сотрудникам.

«Ежегодная индексация подобна размазыванию арахисового масла слоем толщиной в 1 мм так, чтобы досталось всем. Лучше распределить масло между теми, кто действительно вносит большой вклад в работу», - говорит Крис Дугган, гендиректор молодой софтверной компании BetterWorks. В этой компании ежегодное повышение зарплаты не гарантировано каждому из 100 сотрудников. Дугган ежемесячно пересматривает зарплату каждого работника, корректируя ее размер по мере необходимости.

Компания Novitex Enterprise Solutions, в 2013 г. выделившаяся из Pitney Bowes, объявила сотрудникам, что по итогам года зарплату повысят только тем, кто заслужил, рассказывает директор по персоналу Тереза Моэн. За последние два года повышение зарплаты получили примерно 42% от всех 8000 работников компании. По словам одного из менеджеров Novitex, Элайджи Каранджа, зарплата некоторых лучших сотрудников была повышена на 10% и более. Что касается худших работников, то среди них, очевидно, должна быть здоровая текучка, считает он.

Но отказ от повышения зарплаты середнякам, обычно составляющим большинство сотрудников, может иметь и негативные последствия. Выплата вознаграждения только нескольким звездам может настроить против работодателя множество сотрудников, просто выполняющих свою работу каждый день, предупреждает старший партнер консалтинговой фирмы Mercer Стив Гросс.

Отказ от ежегодного повышения зарплат для многих компаний может оказаться очень неприятным решением, считает Керри Чу из ассоциации WorldatWork. Компании вряд ли станут торопиться с изменениями.