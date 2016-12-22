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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как американец Тюдор Джонс заработал $4,6 млрд на кризисных прогнозах

 

Предсказание «черных» понедельников и вторников принесли Тюдору Джонсу славу финансового гуру и состояние $4,6 млрд. Но с начала этого года его хедж-фонд Tudor Investment потерял $2 млрд.

Хедж-фонды - это инвестиционные фонды, ориентированные на максимизацию доходности при заданном риске либо минимизацию рисков для заданной доходности. Управляет активами инвесторов профессиональный инвестиционный менеджер. Но и лучшие из них редко могут выйти без потерь, если рынки штормит. Хедж-фонды по всему миру, объем которых последние годы непрерывно рос и достиг $2,86 трлн, завершили первое полугодие 2016 года с худшими показателями за шесть лет. По данным глобального индекса Hedge Fund Research, с начала года по 28 июня они понесли потери на уровне 1,8%: в 2011 году потери за полугодие составили 2,1%.

К нынешнему спаду привели обвал мировых фондовых рынков, последовавший за девальвацией юаня в январе, и волатильность рынков вследствие решения Великобритании о выходе из состава Евросоюза. Отток инвестиций из хедж-фондов в январе-марте составил $15 млрд - максимум со времен финансового кризиса (во втором квартале 2009 года отток составил $43 млрд), а объем активов под их управлением сократился за отчетный период до $2,86 трлн с $2,9 трлн. По прогнозам Blackstone Group, мировые хедж-фонды в ближайший год могут лишиться примерно четверти активов.

Крупные убытки понесли такие ведущие хедж-фонды, как Pershing Square Capital Management американского финансиста Билла Экмана. А фонды WCG Management Барри Уиттлина и Nevsky Capital Мартина Тейлора и Ника Барнса были закрыты.

Не удалось избежать потерь и фонду Tudor Investment, основанному одним из самых успешных в мире трейдеров Полом Тюдором Джонсом. Ветеран биржевой торговли предсказал «черный понедельник» 1987 года и одним из немногих получил прибыль в кризис 1994 года. 40 лет на бирже принесли ему статус гуру мирового фондового рынка и состояние в $4,6 млрд. Теперь перед ним новые вызовы.

Испытание хлопком

Пол Тюдор Джонс II родился в сентябре 1954 года в Мемфисе, штат Теннесси. В детстве он посещал пресвитерианскую начальную школу для мальчиков и старшую школу при университете Мемфиса. Высшее образование получил в университете Вирджинии, защитив степень бакалавра по экономике в 1976 году. Как пишет портал Streetstories, в студенческие годы он увлекался боксом и участвовал в студенческом турнире в полусреднем весе.

Заняться биржевой торговлей Тюдор Джонс решил, еще будучи студентом. ​К такому выбору его побудила статья легенды американского финансового рынка Ричарда Денниса, которая попала ему в руки в тот период.​ «Я думал, что у Денниса лучшая работа в мире. Кроме того, у меня было представление о торговле: мой дядя, Билли Дьюнавант, был успешным хлопковым трейдером», - вспоминал бизнесмен в интервью журналисту Джеку Швагеру, автору книги «Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами».

Окончив университет, Тюдор Джонс попросил дядю помочь ему с началом карьеры, и тот познакомил его с коллегой по отрасли, известным в США хлопковым трейдером Эли Туллисом. Туллис посоветовал ему набраться опыта на Нью-Йоркской хлопковой бирже. «Я был клерком в торговом зале - все начинают с этого. Но помимо этого у меня было много аналитической работы: я наблюдал за рынком и пытался определить, что им движет», - говорил он Швагеру.

Спустя полгода Тюдор Джонс ушел с биржи и стал брокером Туллиса. Их сотрудничество длилось полтора года, пока однажды Тюдор Джонс, придя на работу после вечеринки, не уснул посреди торгового дня. «Сынок, ты уволен», - отреагировал на это Туллис. Работу с Туллисом миллиардер Тюдор Джонс называет «потрясающим опытом».

Главное, что Тюдор Джонс перенял от своего наставника - смелое на грани с бравадой умение торговать позициями, намного превосходившими по объему сделки конкурентов. «Это был самый невероятный сукин сын, которого я когда-либо знал, - вспоминал он. -​ Он мог торговать позициями в 3 тыс. контрактов, когда на всем рынке насчитывалось лишь 30 тыс. открытых контрактов. По объему торговли он превосходил любого внебиржевого трейдера. На это стоило посмотреть».

Несмотря на то что соперники были прекрасно осведомлены о позициях Туллиса и могли быстро просчитывать его дальнейшие ходы, тот говорил, что ему было на это наплевать, поскольку он был готов переиграть их с открытыми картами. «Он научил меня тому, что торговля - высококонкурентная среда, и ты должен быть готов к тому, что рынок будет пытаться надрать тебе задницу», - объяснял Тюдор Джонс.

Роковая сделка

За свою многолетнюю карьеру Тюдор Джонс провел десятки тысяч сделок, но среди них он выделяет одну - совершенную им на рынке хлопка в 1979 году, когда он работал брокером в E.F. Hutton & Co., куда устроился после увольнения. Из-за этой сделки ныне легендарный трейдер чуть было не бросил профессию​.

Как вспоминал Тюдор Джонс в интервью Швагеру, на рынке было много спекулятивных счетов, у Тюдора Джонса была длинная позиция почти в 400 контрактов по июльскому хлопку. Рынок колебался в пределах 82-86 центов, и Тюдор Джонс покупал каждый раз, когда он опускался до нижней границы этого диапазона. Однажды рынок опустился на новые минимумы, выбил стоп-приказы, а затем тут же отработал вверх на 30 или 40 пунктов. Тюдор Джонс решил, что предыдущая вялость рынка была вызвана неустойчивостью цен вблизи этих хорошо известных стоп-приказов. Но теперь, когда они сработали, он подумал, что рынок снова готов к подъему.

«Я стоял вне круга и вдруг в пылу какой-то напускной храбрости велел своему брокеру купить 100 июльских контрактов по цене $82,9, что тогда было очень крупным приказом. Он запросил покупку 100 контрактов по 90, и я помню, как компания Refco бросилась к нам через всю площадку с криком «Продано!». В тот момент Refco имела наибольший запас хлопка, готового к поставке по контрактам, - объяснял он Швагеру. - Я тут же понял, что они намерены поставить хлопок против июльского контракта, который шел тогда с премией около 4 центов к октябрьскому контракту. И меня осенило, что, двигаясь в коридоре 82-86 центов, рынок просто намечал ориентиры для будущего прорыва вниз [то есть что ход с уровня 82 цента будет равен ширине предшествовавшего четырехцентового коридора]».

Тюдор Джонс сразу осознал, что совершил ошибку. «Я понял, что рынок съедет прямо к 78, и это будет щедро оплачено моей кровью. У меня уже была длинная позиция в 400 контрактов, к которой я за день добавил еще 100 и, наконец, еще 100 в ходе этой героической покупки, которую ни за что не надо было делать», - пояснял он журналисту.

Он понял, что нужно играть на понижение. «Когда Refco крикнула «Продано!», все посмотрели на меня - они знали, что я попытаюсь сделать [продавать]. Если тебе надо в туалет - не теряй времени, делай прямо здесь, сказал сосед, увидев, что я побелел как полотно. Помню, я повернулся и вышел глотнуть воды, после чего приказал брокеру продавать как можно больше. Рынок буквально за минуту достиг нижнего ценового предела, а я смог продать лишь 220 контрактов», - говорил он.

На следующее утро рынок открылся на 100 пунктов ниже, и Тюдор Джонс начал продавать с самого открытия. Когда рынок вновь замер на нижнем пределе, он продал всего около 150 контрактов. Под конец он продал несколько контрактов на 4 цента ниже того уровня, где впервые понял, что позиция неудачна.

Молодой трейдер потерпел серьезную неудачу и сделал по ее итогам несколько выводов. «Во-первых, никогда не изображать из себя героя на рынке. Во-вторых, никогда чрезмерно не наращивать свою позицию», - делится опытом Тюдор Джонс. По его словам, его главная беда заключалась не в количестве пунктов, проигранных на этой сделке, а в числе контрактов, несоразмерно большем по сравнению с капиталом на управляемых им счетах. На одной этой сделке его счета потеряли около 60-70%.

В тот момент он сказал себе: «Зачем ты, глупец, рискуешь всем на одной сделке? Не лучше ли искать в жизни радость, а не горе?» Он не стал сдаваться и решил овладеть дисциплиной торговли и методами управления капиталом.

Независимый

В 1980 году Тюдор Джонс вернулся на биржу в качестве независимого трейдера. Тогда же он основал Tudor Investment Corporation, которая впоследствии станет главным активом группы компаний Tudor. Тюдор Джонс торговал на свои деньги два с половиной года, пока ему «не стало скучно».

Он рассматривал возможность пойти учиться. Он прошел в Гарвардскую школу бизнеса, но в последний момент оставил эту идею. «Это безумие. Что мне было там делать? Ничему новому они меня не научат. Этот навык [торговать] не то, чему учат в бизнес-школе», - вспоминал бизнесмен в интервью порталу Turtle Trader.

Изначально под управлением Tudor было $1,5 млн - все деньги, заработанные Тюдором Джонсом к тому моменту, и деньги клиентов. Это позволило ему сосредоточиться на том, что так сильно его интересовало, главным образом фьючерсами на нефть, а также на зерно, государственные облигации и валюту. Уже в ближайшие годы его фонд становится одним из наиболее успешных в США: первые пять лет его доходность превышала 100% годовых, что было феноменальным достижением, и лишь на шестой составила «всего» 99,2%, что Джонс расценивал как неудачу.

Стратегия успеха

Как пишет портал Trejdify, Тюдор Джонс выработал стратегию, основанную на одновременном проведении множества сделок. Из них прибыльными оказывалось всего от 10 до 25%, но принесенный ими доход успешно компенсировал убытки от остальных сделок.

Основное внимание в процессе торговли Тюдор Джонс уделяет контролю над рисками, отмечает Trejdify. Он тщательно следит за тем, чтобы не выйти за установленный им для себя предел риска, и придавал больше значения не прибыли от торговых операций, а тому, какие убытки они могли ему принести. Какой бы высокой ни была текущая прибыль позиции, Тюдор Джонс всегда за цену входа принимает цену закрытия рынка накануне. При таком подходе буфера в сделках не имеется, поэтому Тюдор Джонс никогда не теряет бдительности. Он не только следит за риском каждой позиции, но и контролирует показатели всего портфеля в режиме реального времени. Если на текущей сессии его баланс счета начинает падать на несколько процентов, он может с легкостью закрыть все свои позиции. «Вернуться в рынок всегда легче, чем из него выйти, - пояснял он Швагеру. - Лучше крепко держать оборону, чем стремительно наступать».

Пророк «черного понедельника»

Пол Тюдор Джонс стал легендой, после того как предсказал «черный понедельник» - один из сильнейших обвалов американского фондового рынка. 19 октября 1987 года промышленный индекс Доу - Джонса упал на рекордные 22,6%. Последствия этого распространились на весь мир: биржи Гонконга потеряли к концу месяца 45,8%, Австралии - 41,8%, Великобритании - 26,4%, Канады - 22,5%.

Тюдор Джонс предугадал биржевой крах, сравнив ситуацию на рынке в 1980-х годах с той, что сложилась в преддверии обвала в 1929 году («черный четверг»). Тогда краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, когда миллионы людей вкладывали свои деньги в акции, что привело к образованию пузыря. Сравнительный анализ показал, что в 1980-х годах рынок так же стремительно рос. В 1987 году Джонс торговал, исходя именно из вероятности скорого сокрушительного обвала.

Только за октябрь Тюдор Джонс заработал на коротких позициях 62%, а в конце года доходность Tudor Investments составила 200%, отмечает Trejdify. К концу октября 1988 года каждая вложенная в Tudor Investments $1 тыс. превратилась в $17,5 тыс., а совокупный объем средств под управлением фонда достиг $330 млн. Сумма могла быть больше, но с октября 1987 года Джонс прекратил принимать новые вклады и с того времени производил выплаты наличными, уточняет портал.

Старейший в США бизнес-журнал «Финансовый мир» в 1987 году назвал Тюдора Джонса первым среди самых успешных фьючерсных трейдеров Уолл-стрит: как пишет New York Times, тогда он заработал $100 млн. В 1990 году активы Tudor Investment достигли $385 млн, а инвесторы получили $200 млн дивидендов по итогам предыдущего года. В 1992 году фонд управлял активами уже на $650 млн, а в 1993-м - на миллиард. Даже в «черный вторник» 1994 года, когда многие трейдеры подсчитывали убытки, Тюдор Джонс получил прибыль 9%. Как отмечает портал The Streetstories, в 1996 году в списке самых успешных трейдеров «Финансового мира» Тюдор Джонс занял 11-е место, получив $60 млн прибыли.

Tudor Investment Corporation оказалась надежным инструментом для получения дохода. В числе его инвесторов банки, фонды, частные лица в общей сложности из 35 стран. В 2011 году Пол Тюдор Джонс занял 107-е место в рейтинге богатейших людей мира Forbes с состоянием $3,2 млрд.

Потери неизбежны

И вот только во втором квартале 2016 года Tudor Investment пережил, по данным Bloomberg, отток инвестиций в $700 млн. Потери за третий квартал прогнозируются на уровне $400 млн. А отток с начала текущего года, по данным агентства, превысил $2 млрд. Сейчас активы фонда составляют $11 млрд.

В прошлом году Тюдор Джонс и HC Technologies, компания из Чикаго, специализирующаяся на торговле посредством компьютерных алгоритмов, инициировали совместный проект LaunchPad Trading. Он также инвестировал в компанию Engineers Gate, основанную два года назад его другом, инвестором Гленном Дубиным.

А в начале этого месяца источники Bloomberg сообщили, что Джонс решил сделать ставку на компьютерные алгоритмы и нанял специалистов в области IT и математиков для внесения соответствующих изменений в торговую стратегию. Один из собеседников агентства подчеркивал, что речь не идет о полной замене трейдеров компьютерными алгоритмами в вопросе итогового принятия решения по сделкам, а об использовании финансовыми менеджерами соответствующих программ. Помогут ли Джонсу современные технологии удержать на плаву корабль, явно давший течь? В этом году фонд переживал отрицательную доходность в 2,5%. 16 августа Bloomberg сообщал о намерении компании сократить 15% штата, который насчитывает свыше 400 человек.
По материалам: РБК daily
 

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02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

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14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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