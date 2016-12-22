Жульничать - и на работе, и в спорте, и в личной жизни - неэтично, но иногда мы все равно это делаем. Обозреватель BBC Capital попробовала выяснить причину.

Психологи установили, что каждая победа может делать людей всё более нечестными, а работа в команде может приводить к более частым обманам. Как же так?

Амос Шурр, специалист по поведенческой психологии из израильского Университета имени Бен-Гуриона, исследовал вопрос о том, как групповое поведение может сформировать терпимость к мошенничеству и как победа в состязании может повысить склонность людей к нечестности.

Группа исследователей провела ряд экспериментов с помощью игр на эрудицию, запоминание и игры в кости, наблюдая за тем, как 23 добровольца сообщали о своих победах.

Участники исследования могли выиграть деньги, например, в зависимости от числа, которое выпало на игральных костях.

Ученые под руководством Шурра установили, что когда участники выигрывали в предыдущем туре, они были более склонны вести себя нечестно в последующих играх и забирать себе больше денег, чем положено.

Сейчас ученые исследуют развитие склонности к неэтичному поведению после пребывания в конкурентной среде и проявления мошенничества, связанные с групповой или общественной этикой.

"Мы социальные существа и, работая в группе, следуем нормам, установленным группой", - поясняет Шурр.

Командная игра подталкивает к коррупции?

Судя по данным анализа, проведенного научными сотрудниками Ноттингемского университета (Великобритания), люди жульничают, когда их к этому подталкивают другие, а совместная работа может создавать широкие возможности для коррупции.

Участникам исследования было предложено совместно поучаствовать в игре в кости на деньги.

Первый участник бросал кости и сообщал выпавшее число партнеру. Если у партнера выпадало то же число, им обоим выплачивалась премия.

Пожалуй, неудивительно, что партнеры часто сговаривались солгать, чтобы получить выигрыш, - о выпадении одинаковых результатов они заявляли почти на 500% чаще, чем можно было бы ожидать при честной игре.

Ученые обнаружили, что чаще всего такой сговор происходит в командах, где прибыль делится поровну, и при наличии тесных связей в группе.

Авторы исследования Ори Вайзеланд и Шауль Шалви пришли к выводу о том, что коррупция и безнравственное поведение, лежащие в основе недавних финансовых скандалов, "возможно, являются следствием не только алчности, но и склонности к сотрудничеству и наличия общих интересов".

Новые способы мошенничества

По мнению специалистов по борьбе с мошенничеством, способы обмана меняются, и это составляет серьезную проблему в мире финансов, а также в высших эшелонах корпоративного управления и политики.

Появление новых технологий открывает широкие возможности для изобретения все новых форм жульничества.

Филип Доусон, заместитель директора Исследовательского центра оценки и обучения с помощью цифровых технологий Университета Дикина в австралийском штате Виктория, говорит: "К новым способам мошенничества относятся взлом сайтов с целью получения доступа к экзаменационным материалам и инструменты манипулирования текстом".

"Например, можно избежать обвинений в точном копировании (copy-paste) чужого текста, прогнав его через Google Переводчик с английского языка на испанский, а затем обратно на английский".

Подобным жульничеством промышляют и на работе: в консалтинговых фирмах, которые готовят международные доклады, а также в средствах массовой информации и университетах.

Однако, по словам Доусона, риск попасться сейчас тоже выше благодаря таким сайтам, как Turnitin, которые позволяют проверить текст на наличие плагиата.

Доусон добавляет: "Я не думаю, что мошенничество стало более или менее распространенным, чем в прошлом. Оно просто изменилось".

Как полагает Доусон, из-за того, что людям все чаще приходится искать дополнительные источники дохода, помимо своей основной работы, им все сложнее избежать искушения прибегнуть к неэтичным или незаконным способам обогащения.

А учитывая, что учащимся, как правило, приходится сдавать экзамены в условиях нехватки времени на подготовку, некоторые могут прельститься возможностью сжульничать.

Что же делать?

Для тех, кто чувствует свою вину за происходящее и хочет добиться более честного поведения на работе, есть хорошие новости.

Понимание общей картины происходящего может ослабить искушение смошенничать, как было установлено по итогам исследования, проведенного Гарвардской школой бизнеса (США).

Целью ученых было выяснить, может ли наблюдение за поведением других людей повысить склонность к обману.

Оказалось, что когда один участник группы ведет себя нечестно, остальные люди в той же группе с большей вероятностью будут вести себя так же.

В рамках исследования группа друзей наблюдала за тем, как один из представителей этой группы списывает на экзамене, в результате чего они и сами с большей вероятностью начинали жульничать.

Однако когда группа увидела, как списывает посторонний, ее этика и поведение претерпели совершенно иные изменения: это зрелище заставило друзей подойти к выполнению задания более честно.

"Порог допустимого поведения не установлен. Скорее, он зависит от того, как люди в той или иной ситуации воспринимают собственные действия", - заключает Шурр.

Так что, может быть, если мы хотим стать честнее, надо почаще сравнивать себя с нечестными соперниками, чтобы корректировать свое поведение.