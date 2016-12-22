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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как британец Филипп Грин заработал $5,6 млрд и потерял репутацию

Британский парламент обвинил одного из богатейших людей страны, Филиппа Грина, в разорении ретейлера BHS - второго по величине в стране. Грину это грозит помимо прочего лишением титула сэра.

На днях британский парламент обвинил миллиардера Филиппа Грина в преднамеренном банкротстве ранее принадлежавшей ему одной из крупнейших в стране сети розничных магазинов BHS. Ее крах - крупнейший в истории Великобритании с 2008 года, когда такая же участь постигла сеть магазинов Woolworths, ставшую одной из жертв глобального финансового кризиса.

Члены парламента опубликовали отчет, в котором говорится, что Грин и другие лица «разбогатели» на разорении компании, и назвали ситуацию «неприемлемым лицом капитализма».

В 2015 году Грин контролировал 12% розничного рынка страны, его торговая империя занимает второе место в Великобритании по величине и степени охвата. Грину принадлежит один из крупнейших в стране ретейлеров Arcadia Group, владеющий свыше десяти брендами одежды сегмента массмаркет, в том числе Topshop и Topman, и насчитывающий свыше 2,5 тыс. магазинов по всей стране и 500 за рубежом. Журнал Forbes в 2016 году оценивает совокупный размер его личного состояния и состояния его супруги Тины Грин в $5,6 млрд и ставит их на четвертое место в списке богатейших подданных Великобритании. Bloomberg оценивает состояние Грина в $3,6 млрд.

Мальчик из хорошей семьи

Филипп Грин родился в марте 1952 года в южном Лондоне в обеспеченной еврейской семье. Когда Филиппу было всего 12 лет, его отец умер от сердечного приступа. Отец Филиппа занимался девелопментом и торговлей, и после его смерти управлением бизнесом занялась вдова Грин.

Мать Филиппа - не менее предприимчивая, чем ее супруг, - открыла автозаправку и позволила сыну в ней подрабатывать. «Протереть окна, залить бензин и так далее», - вспоминал он в интервью газете Guardian в 2004 году. Его первым заработком была мелочь - шесть пенсов, два шиллинга, полкроны. По субботам он мог заработать до пяти фунтов. Карманных денег Филипп никогда не получал - в семье это не было принято.

В детстве будущий миллиардер посещал престижный Кармел Колледж в Оксфордшире, прозванный в народе «еврейским Итоном», но интереса к образованию никогда не испытывал.

Вспоминая свое детство, в беседе с Guardian Грин объяснял, что студенты колледжа делились на два типа: те, кто хотел учиться, и те, кто хотел побыстрее уйти. Грин причислял себя к последним. «Я никогда не собирался стать ученым», - говорил он. Вместо этого хотел понять, «как устроена реальная жизнь».

«Грину всегда нравилось позиционировать себя как аутсайдера, который нарушил бизнес-табу и преуспел, несмотря на отсутствие покровителей наверху», - цитирует Guardian автора книги «Top Man: как Филипп Грин возвел империю на Хай-стрит».

В 16 лет он ушел из колледжа и вышел на первую полноценную работу - в обувной магазин, где проработал пять лет и обучился основам торгового дела. Магазин продавал обувь, импортируемую из Китая и Тайваня. «Мы были одними из первых, кто начал заниматься бизнесом на Дальнем Востоке», - вспоминал Грин в интервью Guardian. Изначально он занимался оформлением документов, работой на складе и доставкой образцов заказчикам, а спустя четыре года - уже продажами.

Ставка на одежду

В 1975 году, когда Грину исполнилось 23 года, он почувствовал готовность открыть собственный бизнес. Решил импортировать джинсы из Китая. Стартовый капитал составил £20 тыс., взятых в долг у семьи. Грин закупал джинсы в Гонконге и перепродавал лондонским ретейлерам.

Спустя четыре года Грин открыл первый розничный магазин. До него дошли слухи о десяти модных дизайнерах, находившихся на грани банкротства. Он скупил их одежду, почистил ее в химчистке, обернул в полиэтилен, чтобы она выглядела как новая, а затем купил торговую точку на Кондуит-стрит в центральном районе Мэйфер, где выставил бренды со скидкой. Запасы разошлись всего за неделю.

 

Свой первый миллион - точнее, сразу семь - Грин заработал на покупке сети модных магазинов Jean Jeanie в 1984 году за смехотворные £65 тыс. Компания, насчитывавшая десять магазинов, терпела крушение, и поднять ее стоило больших трудов. «Владелец компании задолжал банку и поставщикам £3,5 млн - он был банкротом. Они теряли по £70 тыс. в неделю. Не могли платить зарплаты сотрудникам. Я позвонил ему и сказал: у меня для тебя две новости: хорошая и плохая. Хорошая - я покупаю компанию. Плохая - ты разорен. Я сказал, что заплачу ему £65 тыс. и добавлю еще £435 тыс., если подниму ее за полгода, - вспоминал Грин в беседе с Guardian. - Я пришел в банк и сказал: бизнес разорен, но, думаю, я смогу это исправить. Я дам вам £100 тыс. в качестве жеста доброй воли, если вы дадите мне отсрочку по выплате долга на полгода. Получилось. А потом я взглянул на бизнес. Я видел, что произошло. Все как обычно - то же самое можно наблюдать и сегодня: плохие закупки, отсутствие дисциплины и контроля, залежавшийся товар, неуверенность в принятии решений, бесполезная трата времени, шаблонное мышление. Я поехал в Париж - набрал там три чемодана вещей, полетел в Гонконг - скопировал [дизайн], вернулся обратно в Лондон - обновил складские запасы, уладил дела с кредиторами и восстановил работу компании всего за четыре месяца». В итоге менее чем через год Грину позвонили с предложением продать компанию. В беседе с Guardian Грин вспоминал, что не хотел продавать, поэтому предложил «бессмысленную» цену в £10 млн. В результате торга он получил за Jean Jeanie лишь на £3 млн меньше, вернул долг банку в срок и заработал помимо капитала доверие кредиторов.

Отрезвляющий опыт

Но три года спустя все было потеряно. В первый и последний раз Грин решил возглавить публичную компанию, а именно сеть магазинов дешевой мужской одежды Amber Day. Он инвестировал в нее собственные деньги, что в те времена было несвойственно для руководителя публичной компании. Дела шли неплохо; сам Филипп, регулярно появлявшийся в бизнес-прессе, стал широко известен в стране. Но в 1992 году совет директоров вынудил его уйти в отставку, поскольку Грин не смог довести прибыль до ожидаемого ими уровня. Это стало отрезвляющим, но конструктивным опытом, который Грин впоследствии назовет «лучшим, что случилось с ним в жизни».

Как пишет Financial Times, в конце 1990-х делать бизнес Грину мешало то, что руководство Amber Day запустило против него «клеветническую кампанию», из-за чего он столкнулся с нехваткой сторонников в Лондоне.

Зачатки империи

Одной из немногих, кто поддержал Грина в трудный момент, была представитель германского государственного банка WestLB (Westdeutsche Landesbank), известный финансист Робин Сондерс. Как пишет Financial Times, она увидела в нем зачатки гения, которые ранее обнаружила в другом «бизнес-изгое» - Берни Экклстоуне, ныне руководителе «Формулы-1».

В 1999 году Грин захотел купить сеть магазинов одежды Marks & Spenser. Это крупнейший в Британии производитель одежды, в 1998 году ставший первым британским ретейлером, прибыль которого составила £1 млрд без учета налогов. В интервью FT Сондерс вспоминала, как сложно ей было достать денег для того, чтобы он мог выступить с этим предложением. «Я не могла понять, почему. Я считала, что он великолепен, - он был действительно хорош в том, что делает, - говорила она, добавляя при этом: Мы, банкиры, можем быть шелковыми, и как только Грин однажды сможет продемонстрировать, на что он способен, все захотят дать ему денег».

Но в результате Грин отказался от затеи - из-за того, что, перед тем как он публично озвучил свою заинтересованность в покупке M&S, СМИ растиражировали информацию, что жена Грина Тина купила акции компании. До встречи с Филиппом Тина тоже занималась продажами одежды - у нее был свой магазин.

Грин повторно выдвинет предложение о покупке компании в 2004 году, но сделка так и не состоится. Как писала FT, вторая попытка «окончательно закрепила его репутацию как агрессивного, дерзкого, порой непредсказуемого предпринимателя - в отличие от «унылых костюмов», управляющих публичными компаниями-ретейлерами». По словам инсайдеров и консультантов, которые приводило издание, Грин был очень близок к получению M&S, несмотря на напряженные взаимоотношения между ним и гендиректором M&S Стюартом Роузом, совет директоров колебался. Но внезапно Грин передумал.

«Я не жалею, что не купил [M&S], - вспоминал Грин в интервью FT в 2015 году, поясняя, что опасался, что владение ею принесет ему «сплошное расстройство». - На мой взгляд, всеми этими крупными компаниями с историей весьма сложно владеть».

Вместо M&S Грин в 2000 году купил за £200 млн крупную сеть торговых центров British Home Stores (BHS) - тоже с помощью Сондерс. Дела в компании шли хорошо, что позволило Грину в 2002 году купить 92% акций группы компаний Arcadia, которой на тот момент принадлежало свыше десяти брендов одежды сегмента массмаркет, в том числе Topshop, Topman, Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Wallis и другие. Сделка обошлась ему в £840 млн: из них лишь £10 он заплатил из своего кармана, остальные деньги ему выделил консорциум банков. «Это была типичная венчурная сделка, но я люблю приключения, я капиталист», - отмечает Грин.

Обе компании стали основным источником дохода Грина и сделали его миллиардером, постоянным фигурантом мирового списка Forbes (с 2004 года, когда личное состояние 52-летнего предпринимателя оценивалось в $5 млрд) и уважаемым человеком в британском правительстве.

Налоговый скандал

В ноябре 2010 года чета Грин стала объектом кампании общественного движения UK Uncut. Активисты протестовали против выплат огромных бонусов главам крупных компаний и требовали от правительства принудить компании заплатить налоги, от которых те уклонялись легальным путем.

Претензии к Грину заключались в том, что компания, купившая Arcadia Group, Taveta Investments была зарегистрирована на имя его жены, которая живет в Монако и не является налоговым резидентом Великобритании. Это позволило им сэкономить £150 млн, которые пришлось бы выплатить, в случае если бы Taveta Investments принадлежала непосредственно Филиппу. Сам Грин занимает пост гендиректора Arcadia. А в 2005 году он выплатил Тине рекордные в истории британского бизнеса дивиденды в размере £1,2 млрд, избежав необходимости уплатить с них налог на прибыль.

Спустя год после той выплаты Грин получил титул сэра за заслуги в области розничной торговли, а в 2010 году - спустя два года после начала глобального финансового кризиса - правительство Дэвида Кэмерона назначило его советником по эффективности. Именно тогда UK Uncut инициировали свою кампанию с акциями протестов у магазинов Topshop и Topman.

Грин категорически отрицал обвинения в уклонении от уплаты налогов. «Я плачу десятки миллионов фунтов в британскую казну. У меня работают 45 тыс. человек, я плачу десятки и десятки миллионов налогов. Это просто возмутительно», - сетовал он в беседе с Guardian в апреле 2016 года.

Что касается размера дивидендов - £1,3 млрд c учетом выплат миноритарным акционерам, Грин считает, что это должно рассматриваться как признак его деловой хватки: это в полтора раза превышает сумму, за которую он купил Arcadia всего три года назад, и во много крат превышает суммы, которые семья Грин вложила изначально, пишет FT. «Это была огромная сумма. Никому еще этого не удавалось», - говорил он изданию «с очевидной гордостью».

Один фунт за BHS

Когда Грин в 2000 году покупал British Home Stores, компания, которой к тому моменту исполнилось 72 года, испытывала серьезные финансовые трудности. Как пишет Guardian, новый владелец настаивал, что он сможет сделать из нее фундамент для розничной империи. Сначала все так и было: в результате ребрендинга и реорганизации управления чистая прибыль компании за год удвоилась [данные Bloomberg], а профицит пенсионного фонда вырос с £5 млн в 2000 году до £17 млн в 2001-м [данные Guardian].

Но в марте прошлого года Грин продал BHS, которая насчитывала 163 универмага по всей стране и 74 за рубежом, всего за £1 компании Retail Acquisitions, владелец которой - британский бизнесмен Доминик Чеппэл - не имел опыта в ретейле и трижды оказывался банкротом. А менее чем через год компания разорилась.

В конце апреля 2016 года BHS перешла под управление временной администрации. Администраторы сразу же начали переговоры с потенциальными покупателями о спасении компании, но найти покупателя так и не смогли, в результате чего было объявлено о ликвидации компании.

Под угрозой сокращения оказались 111 тыс. человек. По данным Guardian, общий размер долга BHS по состоянию на апрель 2016 года составлял £1,3 млрд. За 16 лет управления компанией объем средств пенсионного фонда BHS сократился с £17 млн в 2001 году до минус £571 млн на апрель 2016-го.

 Протесты в Лондоне, связанные с Филиппом Грином, который предстал перед парламентским комитетом по ведению бизнеса и управления пенсионными фондами, расследующим дело о банкротстве BHS. 15 июня 2016 года.

Давление на Грина усилилось после того, как стало известно, что крах BHS обойдется налогоплательщикам в £36 млн и что Тина Грин получила прибыль в £53 млн от продажи штаб-квартиры компании Arcadia. Как отмечает Guardian, за то время, что Грин владел BHS, он и другие инвесторы получили с нее в общей сложности свыше £580 млн в виде дивидендов, ренты и процентов.

Члены парламента требуют, чтобы Грин внес крупную сумму в пенсионную систему компании. Член парламента от лейбористской партии Джим Макмахон даже обратился к Кэмерону с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Грина титула сэра, а группа членов парламента от консервативной партии - в комитет по выдаче почестей и наград, писала Guardian. Комитет должен формально рассмотреть вопрос о рыцарском звании Грина и дать совет королеве, что ей следует предпринять. Как писала Daily Mail 26 июля, Тина Грин, в свою очередь, из-за скандалов, связанных с управлением Arcadia, рискует лишиться статуса резидента Монако.

15 июня Грин предстал перед парламентским комитетом по ведению бизнеса и управления пенсионными фондами, который расследует дело о банкротстве BHS. В ходе шестичасового слушания он заявил, что «его совесть чиста», и подчеркнул, что не подозревал о намерениях ее покупателя Доминика Чепэлла «развалить крупнейшую розничную компанию». После слушания Грин извинился перед сотрудниками BHS, признав, что продал свой бизнес «не тому парню».
По материалам: РБК
 

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02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

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14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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