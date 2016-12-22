Считаете, что работаете под началом молокососа? Прочитайте эту статью обозревателя BBC Capital.

У Холли Павлики, старшего вице-президента по маркетингу и контенту нью-йоркской маркетинговой компании Collective Bias, было несколько начальников моложе нее, но она никогда об этом не задумывалась.

"Работа под руководством более молодого начальника помогает оставаться молодым, и если вы с ним уважаете друг друга, разница в возрасте не должна создавать никаких проблем, - считает Павлика. - Надо думать о том, как опередить конкурентов, а не о том, сколько лет начальнику".

Однако не все так спокойно относятся к тому, что ими командует человек гораздо моложе них.

Согласно опросу 2015 года, который проводился среди руководящих кадров индийским сайтом TimesJobs, посвященным трудоустройству, в Индии около 80% специалистов высшей категории со стажем более 20 лет предпочитают работать под началом людей старше себя.

А по данным исследования разных поколений руководителей, которое организовали в 2015 году в США компания по профессиональному развитию менеджеров высшего звена Future Work и фирма по карьерному взаимодействию Beyond, около 45% участников в возрасте старше 50 лет считают, что отсутствие опыта руководящей работы у начальников моложе 30 лет может отрицательно сказаться на корпоративной культуре.

Привыкайте

Однако по мере старения населения планеты и увеличения средней продолжительности трудовой карьеры ситуация, когда руководители оказываются моложе своих подчиненных, становится все более распространенной. Но что делать, если вам некомфортно работать под началом человека, который годится вам в сыновья или в дочери?

Одна из первых вещей, которые следует помнить: возможно, не вы один испытываете неловкость.

"У более молодого начальника часто тоже бывает много поводов для беспокойства, особенно если его впервые поставили руководить людьми, которые старше него", - считает Нельсон Филлипс, заместитель декана по профессорско-преподавательскому составу и исследовательской работе Школы бизнеса при Имперском колледже Лондона.

Он также добавил, что обычно это одна из главных тем беседы с молодыми сотрудниками, обладающими высоким потенциалом и впервые назначенными на руководящую должность.

Виктория Мэйтленд, руководитель отдела управления персоналом в компании Comrade, которая занимается разработкой сайтов и мобильных приложений в американском городе Окленде, штат Калифорния, рекомендует открыто обсуждать подобные ситуации, вместо того чтобы делать вид, будто никакой неловкости нет.

Иначе "эта проблема так и останется неразрешенной, особенно если разница в возрасте велика, - утверждает она. - Я убежденная сторонница того, чтобы высказывать все в очень уважительной манере. Я бы непременно сказала: 'Я знаю, что нам с вами обоим неловко. Как мы будем решать эту проблему?'"

Важно при этом правильно сформулировать свои мысли.

Не следует показывать, будто вы априори ожидаете проблем, но стоит отметить необычность ситуации и свое желание понять порядок действий.

Иными словами, Мэйтленд советует задавать вопросы в таком ключе: "Как нам извлечь максимум пользы из этой ситуации? Как нам помочь друг другу проявить свои самые лучшие качества?"

Средства коммуникации

Следует также признать, что у молодого поколения есть чему поучиться, особенно в сфере работы в условиях многозадачности и использования технологий.

"Удивительно, сколько всего они могут делать одновременно. Их темпы и возможности кажутся безмерными, потому что они воспринимают новые технологии как продолжение себя, - поясняет Мэйтленд. - Представители моего поколения осваивают технологии и применяют их в работе, но мы не так быстро обучаемся новым навыкам, а у них они кажутся врожденными. Для них все это интуитивно понятно".

Молодые руководители часто общаются совершенно иначе.

"Сотрудники постарше обычно предпочитают поговорить при встрече или по телефону, а более молодые начальники чаще пользуются электронными средствами связи, например, смс, корпоративными мессенджерами вроде Slack или социальными сетями наподобие Yammer, - рассказывает Филлипс. - Сотрудникам старшего возраста важно открытое и честное взаимодействие относительно ожидаемых руководителем объемов, частоты и, главное, способа коммуникации".

Соответствуйте

Но просто поговорить с начальником недостаточно; ваша задача - освоить новые технологии. "Для сотрудников постарше это может превратиться в настоящую проблему, поскольку такие средства связи могут показаться им совершенно неестественными, но эту задачу придется решать, чтобы проявить себя", - говорит Филлипс.

Ни в коем случае нельзя говорить: "Это не для меня. Я проходил профессиональную подготовку двадцать лет назад, - утверждает Уильям Новелли, один из авторов книги Managing the Older Worker ("Как управлять сотрудниками старшего возраста") и бывший генеральный директор американской некоммерческой организации для пожилых людей AARP. - Надо идти в ногу со временем ".

И неважно, сколько вам лет - семьдесят или двадцать, - убежден Новелли. "Поймите, как стать нужным. Станьте настолько незаменимым, насколько это возможно".

Дело не в возрасте

"Дело не в возрасте. Дело в личностном развитии", - считает Павлика. Главная жалоба на коллег старшего возраста обычно заключается в том, что "они не идут на контакт, цепляются за свои старомодные методы работы и не готовы к переменам", - говорит она.

Так что ваша задача - убедить молодых в том, что тут они ошибаются. "Надо очень много читать, общаться до посинения и не бояться пробовать новое", - советует Павлика.

Делиться опытом можно (и часто полезно), если делиться им на справедливых основаниях.

"Одно из преимуществ того, что вы уже сто раз проходили этот путь, - вы уже знаете, какие способы сработали, а какие нет, и эти знания могут очень пригодиться вашему начальнику, если вы представите их как действия в интересах компании, а не как попытку научить своего молодого начальника работать", - считает она.