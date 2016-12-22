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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Миллиардер с лесопилки: как Франсуа Пино разбогател на досках и роскоши

 

Один из богатейших людей Франции Франсуа Пино прошел путь от лесопилки до Gucci, не стесняясь прибегать к рейдерству и инсайду.

В конце апреля 2016 года стало известно, что французский миллиардер Франсуа Пино нашел место для собственного музея, в котором будет размещена его коллекция живописи, одна из лучших частных коллекций мира, которая насчитывает более 3 тыс. полотен, в том числе работы Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Музей будет размещаться в историческом здании Парижской биржи в центре города. «Это исключительный подарок для нас, это очень хорошо, что коллекция будет размещена именно у нас», - говорила мэр Парижа Анн Идальго.

Открытие собственного музея в центре Парижа органично смотрится в биографии человека, весь бизнес которого строился на статусных вещах и активах. 79-летний Пино, один из богатейших людей Франции, контролирует такие бренды, как Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent, владеет аукционным домом Christie`s, является хозяином Kering - одного из двух (наряду с LVMH) крупнейших конгломератов, специализирующихся на предметах роскоши. Состояние Пино, который начинал свой путь в бизнесе с торговли древесиной, по подсчетам журнала Forbes, на 19 июля 2016 года составляет $11,9 млрд. В мировом списке миллиардеров Forbes в марте этого года он занял 84-е место.

Парень с лесопилки

Франсуа Пино родился в 1936 году в небольшой деревушке Треверьен в регионе Бретань на северо-западе Франции. Отец будущего миллиардера был хозяином фермы на 10 га и небольшой лесопилки, которая досталась ему в наследство от деда. Детство Пино пришлось на время оккупации Франции нацистами. Будучи совсем маленьким, Франсуа вместе с отцом носил еду небольшой группе солдат союзников, которые укрывались недалеко от дома семьи Пино. Однажды, когда Пино возвращался домой, он был пойман немецким патрулем. Спрашивая о расположении вражеских солдат, нацисты жестоко избили Пино-старшего, но ни отец, ни сын ничего не рассказали, передает эту историю The Guardian.

Уже после окончания оккупации Франции Пино был единственным ребенком из своей деревни, который поехал учиться в Колледж Сен-Мартин в городе Ренн.

Впоследствии в беседе с Financial Times бизнесмен вспоминал, что в Ренне он постоянно становился объектом насмешек из-за провинциального бретонского говора и потрепанной одежды.

В итоге в 15 лет Пино решил бросить школу и вернуться в родную деревню - работать на отцовской лесопилке. В те годы, как вспоминал сотрудник семейной лесопилки Жан Тесье, будущий миллиардер «выглядел, что называется, «солидно», его никак нельзя было назвать разговорчивым».

В 1956 году Пино на два с половиной года уходит служить добровольцем во французскую армию в Алжире, где в то время местное население ведет войну за независимость. Там Пино участвовал во многих операциях, заслужил похвалу от начальства и закончил службу унтер-офицером.

Вернувшись в Бретань в декабре 1958 года, Пино поступает на работу к другу своего отца Батисту Готье, владельцу небольшой реннской компании «Братья Готье», специализировавшейся на продаже древесины. В 1960 году Пино женится на дочери хозяина бизнеса, а двумя годами позже - становится главой компании и ее единственным владельцем. С этого времени «Братья Готье» переименовываются в Pinault Company. Тесть помог начинающему бизнесмену, предоставив ему 447 тыс. франков подъемных, а также выступив поручителем по кредиту перед Credit Lyonnais. Пино с головой погружается в дела компании, уже тогда заслужив репутацию жесткого и бескомпромиссного бизнесмена. В 1968 году Пино разводится с женой, но сохраняет контроль над компанией, выплатив займы Готье.

Рейдер и спекулянт

В начале 1970-х годов Пино принимает решение, которое помогло компании расшириться, а ему самому - разбогатеть. В то время большая часть французских деревообрабатывающих компаний покупала лесоматериалы у посредников-импортеров, сосредоточенных в порту Сен-Мало. Пино заключает соглашение с несколькими другими компаниями отрасли и начинает импортировать лесоматериалы напрямую из Швеции и Канады. Пино удается своевременно покупать и продавать партии леса и вскоре существенно увеличить объемы поставок. Это позволяет ему открыть «дочку» в Швеции, которая покупала лесоматериалы напрямую у заготовителей и поставляла во Францию на очень выгодных условиях.

Пино начал скупать небольшие компании отрасли по всей Франции. Предприниматель ждал, пока у той или иной компании возникнет кризис наличности, и «приходил на помощь», предлагая компании войти в его группу, но не предпринимая в итоге никаких действий до момента, пока банкротство компании не становилось неизбежным. Пино получал контроль над компаниями за символический один франк.

В 1974 году благодаря инсайдерской информации о скачке цен на сахар Пино удалось заработать 10 млн франков при вложении 300 тыс. франков. Однако самой удачной его сделкой того периода стала продажа в 1973 году своего основного бизнеса - компании Pinault France. Покупателем выступила британская Venesta, сумма сделки составила 25 млн франков, а Пино остался миноритарным акционером с долей 20%. Сделка была совершена накануне нефтяного кризиса, когда рынок еще не упал. Заняв пост финансового директора, Пино заказывал большие объемы лесоматериалов, поставив компанию в сложное финансовое положение. Когда начался энергетический кризис и цены на древесину упали, поставщики предложили компании отменить заказы, уплатив штраф. Однако у английских акционеров не было достаточно средств на уплату штрафов. В итоге в 1975 году Пино выкупает компанию всего за 5 млн франков. «У него сверхъестественное чувство момента. Его деловая хватка - почти поэзия», - говорит о Пино один из его ближайших советников, экономист Ален Минк.

«Думай как стратег, действуй как дикарь»

Удачные сделки спекулятивного характера помогли Пино создать базу для дальнейшего расширения бизнеса, которое строилось на отработанном принципе - покупке компании с финансовыми сложностями. Управляя приобретенными активами, бизнесмен не боялся проводить жесткую политику - так, приобретя крупнейшего в стране производителя древесных плит, компанию Isoroy, Пино сократил офисный персонал с 700 до 25 человек. Такие схемы вписывались в бизнес-философию Пино, которую сам бизнесмен описывает словами французского поэта Рене Шара: «Думай как стратег, действуй как дикарь».

На руку Пино играла и дружба с некоторыми влиятельными политиками. В частности, он состоял в дружеских отношениях с занимавшим с конца 1970-х годов пост мэра Парижа будущим президентом Франции Жаком Шираком (в 1981 году Пино за один франк купил терпящую крах государственную деревообрабатывающую компанию, после чего Ширак заявил ему, что он «спас его жизнь»). В 1988 году Пино выводит компанию на IPO (размещение состоялось на Парижской бирже), что позволило ему получить средства для экспансии в совершенно новую для себя сферу - ретейл.

Пино начал с того, что в 1991 году приобрел у своего будущего конкурента, главы конгломерата LVMH Бернара Арно, сеть магазинов мебели Conforama. Состоявшаяся в следующем году сделка Пино - покупка сети универмагов Printemps - окончательно вводит предпринимателя в элиту французского бизнеса. Пино приобрел 66% Printemps у швейцарского холдинга Maus Freres. Для управления своими активами в ретейле в том же 1992 году Пино создает холдинг Artemis (названный в честь греческой богини охоты Артемиды). В холдинге 74,4% принадлежит семье Пино, еще 25,6% - нидерландской Forest Products International, которую бизнесмен контролирует через офшор.

В 1994 году Пино получил контроль над крупнейшей во Франции сетью книжных и музыкальных магазинов FNA (сумма сделки составила €450 млн, кредит на это ему выдал Credit Lyonnais). Другая сделка, которую он совершил в том же году, - поглощение сервиса почтовой доставки La Redout - привела его в суд. Иск против Пино был подан Ассоциацией по защите миноритарных акционеров, которая утверждала, что Пино предложил акционерам Redoute доли в Printemps, после чего Пино прибегал к «разводнению» акционерного капитала, сокращая долю миноритариев в Printemps. Суд признал Пино невиновным. «Он всегда на краю обрыва, потому что прибыль там самая высокая. Если он сделает шаг назад, он уменьшит риски, но уменьшит и прибыль», - говорил о Пино юридический консультант Ассоциации по защите миноритарных акционеров Доминик Шмидт.

В 1994 году после покупки La Redout компания Пино сменила название на Pinault-Printemps-Redout (позже сокращенное до PPR). Именно под таким названием компании суждено будет стать одной из двух основных сил в мировом luxury-сегменте.

Пино против Арно
Бернар Арно
 Первой покупкой Пино в luxury­-сегменте стало приобретение в 1993 году одного из самых прославленных винных хозяйств Франции, Chateau Latour, за $131 млн (на тот момент оно производило 1000 бутылок бордо в год). В 1998 году была приобретена одна из двух основных площадок для приобретения предметов роскоши - аукцион Christie's (сумма сделки составила $1,2 млрд). Однако главным приобретением в данном сегменте стала покупка Gucci. Особенно ценным для Пино стал тот факт, что в борьбе за Gucci ему удалось обойти своего конкурента и бизнес-антипода Бернара Арно из LVMH. Пино - выходец из крестьянской среды, не окончивший даже среднюю школу, в то время как Арно - буржуа, выпускник престижной Ecole Politechnique. Как писала Le Monde, если Арно является «типичным порождением Франции», то Пино на родине считают кем-то вроде пирата. В ситуации с Gucci Group Пино удалось застать своего более респектабельного конкурента врасплох.

К началу 1999 года LVMH имела долю в Gucci 33,4%. Как выяснилось позже, LVMH готовилась выкупить 100% акций Gucci - Арно оценивал компанию в $5,1 млрд. Однако Пино оказался расторопнее - в начале марта он встретился с гендиректором Gucci Доменико Де Соле и, произведя на него благоприятное впечатление, сумел договориться о сделке. Спустя пару недель Gucci согласовала допэмиссию своих акций, увеличив их на 61%, а Пино приобрел 42,5% в компании, заплатив при этом $2,9 млрд, с небольшой премией к рыночной цене. Доля LVMH в компании при этом сократилась наполовину. Спустя несколько часов после случившегося LVMH уже подала судебный иск с требованием аннулировать сделку. Однако суд, как и апелляционная инстанция в 2001 году, приняли сторону Пино. Спор между сторонами закончился соглашением в 2001 году, в рамках которого PPR выкупила почти половину принадлежащих LVMH акций Gucci, доведя долю в компании до 53,2%.

Для того чтобы собрать средства на покупку Gucci, PPR пришлось распродать активы на несколько миллиардов долларов (в том числе продать деревообрабатывающий бизнес, с которого Пино начинал). В свою очередь, Gucci, получив деньги от PPR, смогла реализовать давнюю мечту своего гендиректора Де Соле и стала мультибрендовой компанией, купив несколько модных брендов премиум-класса (в том числе модный дом Yves Saint Laurent за $1 млрд).

Пятно в биографии

Самым крупным судебным разбирательством, в которое был вовлечен Пино, стал скандал вокруг приобретения банком Credit Lyonnais калифорнийской страховой компании Executive Life. В 1991 году банк, в котором на тот момент сохранялось государственное участие, приобрел банкротившегося страховщика через свою американскую структуру Altus Finance, которая была представлена как независимый участник сделки. При этом по американским законам иностранные банки не могли покупать в американских страховых компаниях долю более чем 25%. В качестве посредников банком были привлечены ряд французских инвесторов, среди которых был Пино. Впоследствии акции Credit Lyonnais были задешево скуплены Пино. Французский бизнесмен получил контроль над находившимися на балансе компании «мусорными» бондами, впоследствии обменяв их на акции ряда американских компаний, в числе которых производитель багажных сумок Samsonite и обувная компания Converse. Американские правоохранители посчитали, что банк и Пино нарушили законодательство США и штата Калифорния и требовали от Пино выплаты $1 млрд. Однако в итоге в 2004 году Пино отделался лишь штрафом в $110 млн.

Жизнь в искусстве

В 2005 году Пино, которому на тот момент исполнилось 69 лет, передал оперативное управление бизнесом своему сыну Франсуа-Анри, при котором PPR поменяла название на Kering. Cам Пино-старший сосредоточился на своей коллекции искусства, которую собирает с 1980-х годов. В детстве и юности Пино не имел возможности приобщиться к высокому искусству. «Я видел кое-какие предметы искусства в церквях, но до 30 лет никогда не переступал порога музея», - вспоминает Пино в разговоре с Financial Times.

Свою первую картину Пино купил на аукционе в Лондоне - это было полотно конца XIX века работы бретонского художника Поля Серюзье. «Я купил эту картину потому, что изображенная на ней женщина напоминала мне мою бабушку», - рассказывает Пино. Позже он покупает много работ Пикассо, кубистов, сюрреалистов. Рубежной покупкой, по мнению самого Пино, стало приобретение в 1990 году картины Пита Мондриана Tableau Losangique II за €8,8 млн. При выборе картин для коллекции Пино следует советам известных кураторов и арт-экспертов, среди которых экс-директор Лувра и бывший министр культуры Франции Жан-Жак Айагон.

Сейчас в коллекции Пино более 3 тыс. работ. Она хранится и частично выставляется в Венеции в трех дворцах - палаццо Грасси, дворце Большого канала и Пунта де Рогана (право на владение последним зданием бизнесмен получил в борьбе с Фондом Гугенхайма). Пино решил разместить коллекцию в Венеции после того, как в 2005 году не смог добиться от властей Парижа разрешения на строительство музея на острове Сеген. После этой неудачи, причиной которой стали бюрократические препятствия, Пино перевез коллекцию в Венецию. В течение нескольких лет он продолжал обдумывать идею открытия постоянного музея, в котором разместилась бы его коллекция (среди вариантов он рассматривал строительство музея в Нью-Йорке). Однако весной 2016 года бизнесмену наконец удалось договориться с властями Парижа о том, что музей разместится в здании биржи.

В 2007 году в разговоре с Forbes бизнесмен заявлял, что считает справедливой оценкой стоимости коллекции сумму $2 млрд.

Бизнес Франсуа Пино в цифрах

43,8% - доля Пино в Kering (владеет через холдинг Artemis)

€2,78 млрд - выручка Kering за первый квартал 2016 года

71% - доля luxury-сегмента в выручке компании в первом квартале 2016 года

€696 млн - чистая прибыль Kering по итогам 2015 года

€19,6 млрд - рыночная капитализация Kering

$1 млрд - объем активов Пино в США

$2,7 млрд - объем сделок на аукционе Christie`s в первом полугодии 2016 года

Георгий Перемитин
По материалам: РБК daily
 

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06.12 Ки­ев­ские за­строй­щи­ки под­хва­ти­ли ини­ци­а­ти­ву сво­их кол­лег из при­го­ро­да, и пред­ла­га­ют про­грам­мы trade-in

02.12 Эко­но­ми­че­ский кри­зис, а глав­ное, по­вы­ше­ние цен на энер­го­но­си­те­ли, за­мет­но из­ме­ни­ли струк­ту­ру спро­са на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

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14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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