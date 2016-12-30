Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" намерен в начале 2017 года осуществить с помощью дочернего предприятия ООО "Стармани" коммерческий запуск первого блока финансовых услуг, в частности, переводы средств населения и платежи в пользу третьих лиц.

Как сообщили агентству в пресс-службе компании, банками-эмитентами электронных денег в этом проекте выступят государственный Укргазбанк и подконтрольный итальянской Intesa Sanpaolo Правэкс-Банк, отобранные в ходе конкурса. В настоящее время компания проводит конкурс по отбору одной из платежных систем.

"Проект по предоставлению абонентам "Киевстар" мобильно-финансовых услуг состоит из нескольких блоков. Один из них в настоящее время проходит пилотные испытания, а в начале 2017 года планируется коммерческий запуск", - отметили в пресс-службе на запрос агентства.

Как сообщалось, ООО "Стармани" в июне получило лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуются 25,3 млн абонентов мобильной связи и около 814 тыс. клиентов фиксированного интернета.

"Киевстар" с середины января 2014 года совместно с Альфа-банком (Киев) запустил услугу NFC-платежей (бесконтактных платежей), для которой необходимо получить привязанную к SIM-карте банковскую карту и загрузить в телефон специальное приложение. Однако эта услуга пока не стала слишком популярной.

В августе минувшего года оператор зарегистрировал ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах. Уставный капитал дочерней компании составляет 7 млн грн, доля "Киевстара" - 100%.

Акционеры "Киевстара" - международная группа VimpelCom Ltd. (офис в Нидерландах), акции которой находятся в свободном обращении на фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк.

