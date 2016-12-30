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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин продлил срок доступности китайского кредита для "Нафтогаза" до 2018
10:00 30.12.2016 |
Кабинет министров Украины продлил до 25 декабря 2017 г. период доступности кредитных средств по соглашению между НАК "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития Китая объемом $3,65 млрд.
Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина №1061-р от 28 декабря 2016 г., текст которого обнародован на правительственном портале.
Министр финансов уполномочен подписать документы, связанные с подтверждением предоставленных в 2012 г. государственных гарантий для обеспечения обязательств НАК по соглашениею.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в декабре 2012 г. подписал кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая на сумму $3,656 млрд под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем, включая проекты по газификации угля и перевода теплоэлектростанций на угольное топливо.
Срок действия кредитной линии - 19 лет, включая 5-летний льготный период по выплате тела кредита. Кредитные средства в рамках этой линии еще не выбирались, поскольку реализация первоначально согласованных с китайской стороной проектов стала невозможна из-за событий в отдельных восточных регионах страны. В этой связи украинская сторона предложила банку изменить первоначальный перечень проектов и получила на это от китайской стороны принципиальное согласие.
НАК оценивал стоимость проекта модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей в $1,7 млрд, строительство теплоэлектростанций в Киеве и Львовской области для сокращения импорта газа - в $1,3 млрд и закупку оборудования для увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування" - в $0,4 млрд.
В 2015 г. "Нафтогаз" подал в Министерство экономического развития и торговли четыре инвестпредложения в рамках данной кредитной линии для оценки их экономической эффективности и внесения в Госреестр. В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству теплоэлектростанций в Киеве и Львовской области, а также закупка бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа ПАО "Укргазвыдобування".
В июне 2016 г. "Нафтогаз" обратился к Государственному банку развития КНР с просьбой продлить срок доступности кредитных средств на проекты в энергетической отрасли, которую китайская сторона удовлетворила 25 августа 2016 г.
Продление срока доступности кредита позволит Украине не потерять возможность пользования "длинными" и конкурентными по цене средствами для модернизации энергетической отрасли и должно быть достаточным для согласования единой позиции по использованию этих средств между всеми украинскими ведомствами.
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