Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявляет, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка".

Об этом он заявил в комментарии "Детектор медиа".

Он напомнил норму закона, упомянутую выше: что продолженная лицензия выдается не ранее последнего дня срока действия старой лицензии.

"15 декабря Национальный совет переоформил и продлил лицензию "1 1". За это решение проголосовали все члены Нацсовета. Рассмотрение заявки канала длился 6 месяцев из-за многочисленных недостатков со стороны лицензиата, которые представители лицензиата исправляли вместе с сотрудниками нашего аппарата. Мы приняли решение, как только были исправлены все недостатки", - напомнил Артеменко.

Далее, напомнил он, состоялась национализация "Приватбанка". В связи с этим Нацсовет запросил у канала "1+1" обновленные данные о конечных бенефициарах. Сначала устно, а 28 декабря, заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос о бенефициарах.

"Между тем "1+1" от нас требовал срочно выдать им бланк лицензии. Мы им отвечали, что не имеем права выдавать до окончания срока действия лицензии - то есть не раньше 29 декабря. Интересно, что в законе не указан конечный срок выдачи бланка продленной лицензии. Из нашей общей практики мы выдаем бланк продленной лицензии в течение до 30 дней с момента уплаты лицензионного сбора, как в случае с выдачей новых лицензий", - пояснил юридическую позицию председатель Нацсовета.

По словам господина Артеменко, Нацсовет не выставлял "1+1" счета на оплату лицензионного сбора, поскольку запросил обновленные данные для лицензии.

"Они сами оплатили лицензионный сбор 23 декабря без выставления счета, даже переплатили вдвое. Мы им будем возвращать половину суммы ", - сообщил председатель Нацсовета.

Поскольку лицензионный сбор уплачен 23 декабря, Нацсовет считает, что есть время на выдачу бланка лицензии до 23 января.

"Почему они так спешат - я не знаю. Возможно, это как-то связано с "Приватбанком" ", - предположил Артеменко.

Председатель Нацсовета подчеркнул, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, ведь уже принято решение Нацсовета о продлении срока действия лицензии.

В то же время ведущая канала 1+1 Маричка Падалко на своей странице Facebook сообщила об усиленной охране на канале.

"На канале сегодня утром, как и в то же время три года назад - усиленная охрана. Тогда мы хотели уберечься от возможного штурма во время событий на Майдане, сегодня - от возможного "отжима", - написала она.