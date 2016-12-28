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Топливно-энергетический комплекс
ОПЗ рассматривает вариант сдачи в аренду своего имущественного комплекса
17:37 28.12.2016 |
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте завода, передают Українські Новини.
"ОПЗ" рассматривает вариант сдачи в аренду целостного имущественного комплекса. В случае вашей заинтересованности и возникающих вопросов направляйте ваши предложения по адресу: general@opz.odessa.ua", - говорится в сообщении.
По информации источника Українських Новин в Кабинете Министров, Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности ОПЗ и в течение 3 трех месяцев (до апреля) передать предприятие в аренду.
По информации источника, передача в аренду предприятия позволит ОПЗ начать выплачивать долг Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".
Решение ФГИ о передаче в аренду ОПЗ основано на технико-экономическом обосновании, предоставленного самим предприятием.
Исходя из ТЭО, текст которого имеется в распоряжении агентства, АО "ОПЗ" необходимо передать в аренду как целостный имущественный комплекс, арендатор должен будет самостоятельно нести все затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией предприятия.
Арендную плату ФГИ предлагает установить в размере 70 млн гривен в месяц (без НДС).
Причем основным условием передачи в аренду предприятия является погашение долга перед НАК "Нефтегаз Украины".
Как сообщали Українські Новини, 7 декабря ФГИ подтвердил, что ни одна компания не подала заявку на участие в аукционе по продаже государственного пакета акций 96,9% акций ОПЗ.
14 ноября о своем намерении участвовать в приватизации ОПЗ заявили ЧАО "Укрнефтебурение", аффилированное с депутатом Верховной Рады Виталием Хомутынником и бизнесменом Игорем Коломойским.
5 декабря о намерении участвовать в приватизации ОПЗ заявили американская IBE Trade Corp, контролируемая американским миллиардером украинского происхождения Алексом Ровтом и ранее владевшая акционерным обществом "Северодонецкое объединение "Азот", а также арабская Amjad Investment.
Стартовая цена 99,6% акций ОПЗ - 5,16 млрд гривен (около 200 млн долларов), шаг торгов - 150 млн гривен.
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