Крупнейший производитель аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ) рассматривает вариант сдачи в аренду своего целостного имущественного комплекса.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте завода, передают Українські Новини.

"ОПЗ" рассматривает вариант сдачи в аренду целостного имущественного комплекса. В случае вашей заинтересованности и возникающих вопросов направляйте ваши предложения по адресу: general@opz.odessa.ua", - говорится в сообщении.

По информации источника Українських Новин в Кабинете Министров, Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности ОПЗ и в течение 3 трех месяцев (до апреля) передать предприятие в аренду.

По информации источника, передача в аренду предприятия позволит ОПЗ начать выплачивать долг Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Решение ФГИ о передаче в аренду ОПЗ основано на технико-экономическом обосновании, предоставленного самим предприятием.

Исходя из ТЭО, текст которого имеется в распоряжении агентства, АО "ОПЗ" необходимо передать в аренду как целостный имущественный комплекс, арендатор должен будет самостоятельно нести все затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией предприятия.

Арендную плату ФГИ предлагает установить в размере 70 млн гривен в месяц (без НДС).

Причем основным условием передачи в аренду предприятия является погашение долга перед НАК "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українські Новини, 7 декабря ФГИ подтвердил, что ни одна компания не подала заявку на участие в аукционе по продаже государственного пакета акций 96,9% акций ОПЗ.

14 ноября о своем намерении участвовать в приватизации ОПЗ заявили ЧАО "Укрнефтебурение", аффилированное с депутатом Верховной Рады Виталием Хомутынником и бизнесменом Игорем Коломойским.

5 декабря о намерении участвовать в приватизации ОПЗ заявили американская IBE Trade Corp, контролируемая американским миллиардером украинского происхождения Алексом Ровтом и ранее владевшая акционерным обществом "Северодонецкое объединение "Азот", а также арабская Amjad Investment.

Стартовая цена 99,6% акций ОПЗ - 5,16 млрд гривен (около 200 млн долларов), шаг торгов - 150 млн гривен.