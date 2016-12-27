Приватбанк решил снизить процентные ставки по валютным депозитам на 1-2% п.п. с 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

С 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте в Приватбанке будут снижены в среднем на 1-2% годовых.

Снижение процентных ставок при размещении валютных средств в банке коснется вкладов как в долларах, так и евро.

Ставки по гривневым вкладам Приватбанка будут снижены с начала февраля 2017 года.

В то же время, для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств.

В частности, с начала 2017 года при размещении в Приватбанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах и 7% годовых в евро.

Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро.

Размещение валютных вкладов в Приватбанке на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель правления Приватбанка Александр Шлапак выступил за снижение процентных ставок по депозитам.