Приватбанк с 27 декабря увеличивает кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Каждому второму клиенту с установленным лимитом банк повышает сумму лимита в объеме от 5 до 90%, при этом условия использования услуги остаются неизменными.

На сегодня более 30 тыс. предприятий и предпринимателей используют услугу "Кредитный лимит на счет", а общая сумма кредитных лимитов, установленных Приватбанком на счета клиентов, составляет около 4 млрд гривен.

Обслуживание счетов, платежи, валютные операции, депозиты, лимиты финансирования работают в обычном режиме.

Все операции дистанционного обслуживания, которые не зависят от внешних регламентов, обрабатываются банком круглосуточно и без выходных - 24/7/365.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк стал государственным.

До конца декабря Минфин может выпустить первый транш ОВГЗ для докапитализации Приватбанка на 43 млрд гривен.



