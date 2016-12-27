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Держатели более 20% евробондов ПриватБанка объединились в комитет
14:04 27.12.2016 |
Держатели более 20% еврооблигаций национализированного ПриватБанка (Днепр) объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов после обмена их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.
"В настоящее время сформирована группа держателей еврооблигаций ПриватБанка. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн. Кроме того, свое желание присоединиться к комитету изъявили и другие фонды", - сказал он.
Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.
Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 г., на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 г. и на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.
Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в феврале 2018 года предполагают, что привлеченные в результате размещения ценных бумаг средства эмитент предоставит ПриватБанку в качестве долга. Ценные бумаги при этом имеют ограниченное право регресса.
В документе также отмечено, что в случае признания банка неплатежеспособным, он переходит под управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд назначает в банк временного администратора, который уполномочен предпринимать любые действия для восстановления платежеспособности банка.
Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.
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