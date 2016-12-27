Бизнесмен и бывший вице-премьер-министр Сергей Тигипко опосредованно купил Universal Bank (Киев).

Об этом говорится в совместном сообщении группы ТАС и Eurobank Group, передают Українські Новини.

"Группа "ТАС" и Eurobank Group объявляют о закрытии сделки по покупке-продаже ПАО Universal Bank и приобретении Группой "ТАС" дочернего банка международной группы. Завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов - Антимонопольного комитета и Национального банка", - говорится в нем.

Сделка купли-продажи украинского банка заключена в соответствии с долгосрочной стратегией развития финансового сектора Группы "ТАС" и положительно повлияет на укрепление ее позиций на банковском рынке Украины.

Заключенная сделка соответствует стратегическому плану развития Eurobank Group и ее стремлении сконцентрироваться на конкретных рынках, где она работает.

Также это решение соответствует плану реструктуризации группы, который согласован с Европейской комиссией и соответственно имплементируется.

Сделка не повлияет на капитал группы.

Как сообщали Українські Новини, Universal Bank (ранее банк "Универсальный") основан в 1994 году.

99,96% акций публичного акционерного общества Universal Bank владела EFG Private Bank (Люксембург).

В ноябре Антимонопольный комитет разрешил бизнесмену и бывшему вице-премьер-министру Сергею Тигипко опосредованно купить Universal Bank.

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 27-е место (5,397 млрд гривен) среди 100 действующих банков.