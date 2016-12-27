Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на имущество терминала по перевалке сжиженного газа «Лагуна-Рени» в Ренийском морском порту (Одесская обл.). Об этом говорится в решении суда от 9 декабря, опубликованном в Госреестре судебных дел.

Согласно материалам дела, арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения государству убытков группой ВЕТЭК бизнесмена Сергея Курченко.

В тексте решения суда сказано, что должностные лица «Лагуна-Рени» в 2012-2014 гг выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы ВЕТЭК, а частности следующих офшорных компаний: SOPREMA TRADING LTD, KSANDRO ENTERPRISE, FREMINGHAM INVESTMEN CORP, «EPSON LIMITED», VETEK TRADING LIMITED, «EMINENT ENERGY LIMITED, а также ряда предприятий-резидентов.

Отмечается, что нефтепродукты, которые поступали на таможенную территорию Украины от компаний-нерезидентов как давальческое сырье, размещались на таможенных складах, в дальнейшем автомобильным транспортом доставлялись на территорию «Одесского НПЗ».

Отмечается, что после переработки готовая продукция заявлялась в режим «реэкспорт» и транспортировалась автомобильным транспортом в порты Рени и Измаил, откуда морскими судами, должна была отправляться за границу, в частности, через портовый терминал ООО «Лагуна-Рени». Однако в действительности фактического вывоза нефтепродуктов за пределы Украины не происходило, а их реализация, в нарушение таможенных режимов, осуществлялась непосредственно с таможенных складов и с территории ОНПЗ покупателям.

Таким образом, по мнению следователей, должностные лица «Лагуна-Рени» способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов «прерванный транзит».

Справка OilNews

«Лагуна-Рени» - компания, управляющая одной из двух перевалок СУГ в порту Рени (Одесская область). Создана в 2001 г. Собственником числится «Бивен Инвестментс ЛТД» с Британских Виргинских Островов. В 2012-2013 г. управлялась структурами, близкими ГК «ВЕТЭК».

Одесский НПЗ был приватизирован в 1999 г. структурами компаний «Синтез Ойл» и «ЛУКОЙЛ». В 2001 г. предприятие полностью перешло «ЛУКОЙЛу», который остановил работу завода в 2010 г. по причине низкой рентабельности. В средине 2013 г. Одесский НПЗ был приобретен холдингом ВЕТЭК Сергея Курченко у «ЛУКОЙЛа» ориентировочно за $125 млн. В сентябре 2013 г. завод возобновил переработку нефти, заключив контракты на поставку сырья по морю с «Роснефтью» и «ЛУКОЙЛом».

Предприятие фактически принадлежало структурам Курченко до марта 2014 г. Тогда же, ввиду давления на ВЕТЭК со стороны правоохранительных органов, расследующих деятельность этой группы, российский банк ВТБ заявил о правах на имущество НПЗ, которые он получил в качестве залога под кредиты, выданные группе ВЕТЭК.

В 2014 г. ГП «Укртранснефтепродукт» по решению Приморского суда получил контроль над нефтепродуктами Курченко. Всего решением суда госкомпании были переданы около 10 тыс. т бензина на захваченной Херсонской нефтеперевалке, 10 тыс. т нефтепродуктов на Васильковской нефтебазе «Роснефти» и около 80 тыс. т сырья и нефтепродуктов на Одесском НПЗ. По оценкам экспертов, общая стоимость экспроприированных ресурсов оценивается в 1,5 млрд грн.

Уже в феврале 2016 г. тот же Приморский районный суд Одессы дал разрешение на передачу всего имущества ОНПЗ, а также принадлежащих ООО «Энергия и газ Украина» объектов на хранение и оперативное управление государству в лице ГП.

Завод является маломощным (около 2,8 млн т сырья в год) и технически отсталым (отбор светлых нефтепродуктов - менее 50%). По этим причинам работа НПЗ была убыточной.