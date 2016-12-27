Финансовые новости
- |
- 27.12.16
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Перевалка СУГ в Рени арестована по делу Курченко
11:07 27.12.2016 |
Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на имущество терминала по перевалке сжиженного газа «Лагуна-Рени» в Ренийском морском порту (Одесская обл.). Об этом говорится в решении суда от 9 декабря, опубликованном в Госреестре судебных дел.
Согласно материалам дела, арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого по факту нанесения государству убытков группой ВЕТЭК бизнесмена Сергея Курченко.
В тексте решения суда сказано, что должностные лица «Лагуна-Рени» в 2012-2014 гг выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы ВЕТЭК, а частности следующих офшорных компаний: SOPREMA TRADING LTD, KSANDRO ENTERPRISE, FREMINGHAM INVESTMEN CORP, «EPSON LIMITED», VETEK TRADING LIMITED, «EMINENT ENERGY LIMITED, а также ряда предприятий-резидентов.
Отмечается, что нефтепродукты, которые поступали на таможенную территорию Украины от компаний-нерезидентов как давальческое сырье, размещались на таможенных складах, в дальнейшем автомобильным транспортом доставлялись на территорию «Одесского НПЗ».
Отмечается, что после переработки готовая продукция заявлялась в режим «реэкспорт» и транспортировалась автомобильным транспортом в порты Рени и Измаил, откуда морскими судами, должна была отправляться за границу, в частности, через портовый терминал ООО «Лагуна-Рени». Однако в действительности фактического вывоза нефтепродуктов за пределы Украины не происходило, а их реализация, в нарушение таможенных режимов, осуществлялась непосредственно с таможенных складов и с территории ОНПЗ покупателям.
Таким образом, по мнению следователей, должностные лица «Лагуна-Рени» способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов «прерванный транзит».
Справка OilNews
«Лагуна-Рени» - компания, управляющая одной из двух перевалок СУГ в порту Рени (Одесская область). Создана в 2001 г. Собственником числится «Бивен Инвестментс ЛТД» с Британских Виргинских Островов. В 2012-2013 г. управлялась структурами, близкими ГК «ВЕТЭК».
Одесский НПЗ был приватизирован в 1999 г. структурами компаний «Синтез Ойл» и «ЛУКОЙЛ». В 2001 г. предприятие полностью перешло «ЛУКОЙЛу», который остановил работу завода в 2010 г. по причине низкой рентабельности. В средине 2013 г. Одесский НПЗ был приобретен холдингом ВЕТЭК Сергея Курченко у «ЛУКОЙЛа» ориентировочно за $125 млн. В сентябре 2013 г. завод возобновил переработку нефти, заключив контракты на поставку сырья по морю с «Роснефтью» и «ЛУКОЙЛом».
Предприятие фактически принадлежало структурам Курченко до марта 2014 г. Тогда же, ввиду давления на ВЕТЭК со стороны правоохранительных органов, расследующих деятельность этой группы, российский банк ВТБ заявил о правах на имущество НПЗ, которые он получил в качестве залога под кредиты, выданные группе ВЕТЭК.
В 2014 г. ГП «Укртранснефтепродукт» по решению Приморского суда получил контроль над нефтепродуктами Курченко. Всего решением суда госкомпании были переданы около 10 тыс. т бензина на захваченной Херсонской нефтеперевалке, 10 тыс. т нефтепродуктов на Васильковской нефтебазе «Роснефти» и около 80 тыс. т сырья и нефтепродуктов на Одесском НПЗ. По оценкам экспертов, общая стоимость экспроприированных ресурсов оценивается в 1,5 млрд грн.
Уже в феврале 2016 г. тот же Приморский районный суд Одессы дал разрешение на передачу всего имущества ОНПЗ, а также принадлежащих ООО «Энергия и газ Украина» объектов на хранение и оперативное управление государству в лице ГП.
Завод является маломощным (около 2,8 млн т сырья в год) и технически отсталым (отбор светлых нефтепродуктов - менее 50%). По этим причинам работа НПЗ была убыточной.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Непотопляемый Киссинджер. Насколько заразна путинофилия отца челночной дипломатии
ТОП-НОВОСТИ
|Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП в 3 квартале 2%
"Если в 1-м квартале 21016 года в расчете к соответствующему кварталу предыдущего года ВВП мы имели рост 0,1%, во 2-м квартале - 1,4%, то уже по предварительным данным Госстата в 3-м квартале 2016 рост ВВП составил 2%, это оперативная оценка Госстата на вчерашний день", - сказал Кубив.
|Что может потерять Украина от конфликта с Израилем
|Володимир Кістіон: "У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги"
|Порошенко подписал закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов
Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк решил снизить процентные ставки по валютным депозитам на 1-2% п.п. с 2017
|Приватбанк увеличил кредитные лимиты на счетах корпоративных клиентов
|Видеоуроки от TurboForex — незаменимый помощник для работы на рынке Форекс
|Держатели более 20% евробондов ПриватБанка объединились в комитет
|"Укрводка" прогнозирует в 2017 г. рост доли "теневого рынка" водки до 65% в связи с повышением акцизов на 20%
|"Укрхимтрансаммиак" сможет возобновить прокачку после подписания нового соглашения с российской стороной - глава МЭРТ
Это интересно
|Как спустить чужие миллионы на стриптизерш и машины
|Производитель часов Swatch занялся... аккумуляторами для электромобилей
Технические подробности пока скудны, поскольку не были представлены даже прототипы. Ожидается, что эти аккумуляторы, в которых используется компаунд на основе оксида ванадия, превзойдут литий-ионные по энергетической плотности, сроку службы, скорости зарядки и безопасности.
|Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
|В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей
|Домашнего робота Asus Zenbo можно будет купить уже 1 января
|В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты