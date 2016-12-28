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Топливно-энергетический комплекс
"Метинвест" запускает долгосрочную реструктуризацию своей внешней задолженности
07:53 28.12.2016 |
Горно-металлургическая группа "Метинвест" обратилась к держателям еврооблигаций и банкам-кредиторам, предоставившим предэкспортное финансирование, с предложением конвертировать все облигации в единый выпуск еврооблигаций, и все кредиты по предэкспортному финансированию - в одну кредитную линию.
Соответствующее обращение обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в пятницу.
Компания, в частности, предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций: с погашением в 2016 году общей номинальной стоимостью $89,75 млн, с погашением в 2017 году на $305,12 млн и с погашением в 2018 году на $792,336 млн (все суммы с учетом выплаты в ноябре части капитализированных процентов), в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, а также четыре синдицированные кредитные линии по предэкспортному финансированию - в одну кредитную линию. На 30 ноября 2016 года общая задолженность по этим инструментам перед кредиторами составила $2,29 млрд.
Детальные условия новых евробондов, главные условия по кредитной линии по предэкспортному финансированию, а также соглашение между кредиторами доступны на сайте www.lucid-is.com/metinvestrestructuring. Группа намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации.
Кроме того, "Метинвест" сообщил, что основные условия реструктуризации уже поддержали держатели более 50% ценных бумаг, включая некоторых членов комитета держателей еврооблигаций.
Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года, "Метинвест" готов выплатить соответствующую премию.
Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 60% предэкспортного финансирования, также подписали соответствующий Lock-Up Agreement.
По данным "Метинвеста" в состав комитета бондхолдеров, в том числе, входят Argentem Creek Partners LP, Ashmore Investment Management Limited, ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd. и VR Advisory Services. В состав комитета банков-кредиторов входят Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., NATIXIS и UniCredit Bank Austria AG.
Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2015 года обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия которого он планировал достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования.
Соглашение касалось еврооблигаций со сроком обращения до 2016 года, со сроком обращения до 2017 года и со сроком обращения до 2018 года, а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд."Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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