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АМКУ оштрафовал Симферопольский вино-коньячный завод на 0,7 млн грн
09:25 28.12.2016 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Симферопольский вино-коньячный завод" ("СВКЗ", Днипро) на 0,7 млн грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции и за непредоставление информации.
Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, штраф за непредставление информации в установленный строк составил 163,3 тыс. грн, за нарушение конкурентного законодательства, а именно - использование без разрешения корпорации Diageo Scotland Limited (Великобритания) совокупности обозначений при оформлении этикетки алкогольной продукции - на 128,733 тыс. грн, за предоставление недостоверной информации - на 408 тыс. грн.
Как сообщалось, в 2015 году АМКУ оштрафовал Симферопольский вино-коньячный завод почти на 14,2 млн грн за нарушение конкурентного законодательства в виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение и за непредоставление информации.
В ноябре 2016 года Хозяйственный суд Киева запретил ООО "Симферопольский вино-коньячный завод" продавать крепкие алкогольные напитки с этикетками Black Jack с использованием изображения пирата, схожего с изображением на роме с ТМ Captain Morgan.
Помимо этого, в базе судебных решений есть еще ряд других споров с участием СВКЗ. В частности, в одном из них Diageo Brands B.V. добивается запрета на использование СВКЗ схожих с хорошо известными ТМ компании Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label обозначения Jack Talker, "Джек Толкер", Blue Level, Red Level, Black Level на бутылках и упаковках крепкого алкогольного напитка (Ukrainian Whiskye).
СВКЗ, согласно информации на его сайте, одно из ведущих предприятий Украины по производству коньяков, водки и других алкогольных напитков. Предприятие имеет две производственные площадки: одна в оккупированном Крыму (пос. Вилино около Симферополя), вторая - в пгт Щорск (Днепропетровская обл.), которая была запущена в 2014 году и на которой с июля 2014 года происходит розлив всего ассортимента продукции. Среди нее, в частности, коньяк под ТМ "Ай-Петри", "Крымский отборный", водка под ТМ "Хлебная Слеза", "Древне Киевская", "Тарас Бульба" и "Олигарх", напитки алкогольные крепкие "Тростниковые" ТМ Jack Black и "Солодовый" ТМ Black Jack.
Среди алкогольной продукции, которую реализует Diageo в Украине, - виски Johnnie Walker, ликеры Baileys, джин Gordon's, пиво Guinness.
Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц (ЕГР), собственником ООО "Симферопольский вино-коньячный завод" является "Международная коммерческая компания Bon Enterpraises Ltd.".
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