Финансовые новости
- |
- 27.12.16
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
АМКУ оштрафовал ПриватБанк на 82,6 тыс. грн
08:10 27.12.2016 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПриватБанк (Киев) на 82,6 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде подачи ведомству информации в неполном объеме в установленный срок.
Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения.
Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка за 1 грн.
ПриватБанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являлись Геннадий Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и Игорь Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%).
Согласно информации НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (271,837 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 100 действовавших в стране банков.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Непотопляемый Киссинджер. Насколько заразна путинофилия отца челночной дипломатии
ТОП-НОВОСТИ
|Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП в 3 квартале 2%
"Если в 1-м квартале 21016 года в расчете к соответствующему кварталу предыдущего года ВВП мы имели рост 0,1%, во 2-м квартале - 1,4%, то уже по предварительным данным Госстата в 3-м квартале 2016 рост ВВП составил 2%, это оперативная оценка Госстата на вчерашний день", - сказал Кубив.
|Что может потерять Украина от конфликта с Израилем
|Володимир Кістіон: "У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги"
|Порошенко подписал закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов
Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк решил снизить процентные ставки по валютным депозитам на 1-2% п.п. с 2017
|Приватбанк увеличил кредитные лимиты на счетах корпоративных клиентов
|Видеоуроки от TurboForex — незаменимый помощник для работы на рынке Форекс
|Держатели более 20% евробондов ПриватБанка объединились в комитет
|"Укрводка" прогнозирует в 2017 г. рост доли "теневого рынка" водки до 65% в связи с повышением акцизов на 20%
|"Укрхимтрансаммиак" сможет возобновить прокачку после подписания нового соглашения с российской стороной - глава МЭРТ
Это интересно
|Как спустить чужие миллионы на стриптизерш и машины
|Производитель часов Swatch занялся... аккумуляторами для электромобилей
Технические подробности пока скудны, поскольку не были представлены даже прототипы. Ожидается, что эти аккумуляторы, в которых используется компаунд на основе оксида ванадия, превзойдут литий-ионные по энергетической плотности, сроку службы, скорости зарядки и безопасности.
|Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
|В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей
|Домашнего робота Asus Zenbo можно будет купить уже 1 января
|В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты