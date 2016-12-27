Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПриватБанк (Киев) на 82,6 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде подачи ведомству информации в неполном объеме в установленный срок.

Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения.

Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка за 1 грн.

ПриватБанк основан в 1992 году. Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 31 марта 2016 года его крупнейшими акционерами являлись Геннадий Боголюбов (прямое участие- 33,2525%, опосредованное - 8,3244%) и Игорь Коломойский (прямое участие - 41,6572%, опосредованное - 8,3244%).

Согласно информации НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов (271,837 млрд грн) банк являлся крупнейшим среди 100 действовавших в стране банков.