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Кабмин считает приоритетным вопрос поддержки работы ОПЗ - Гройсман
14:52 23.12.2016 |
Кабинет министров Украины считает приоритетным вопрос поддержки работы Одесского припортового завода и его возможного развития как флагмана химической промышленности Украины.
Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Одесский припортовый завод находится в тяжелом положении. Считаю, что этот завод был целью для коррупции и разного рода схем. Сейчас мы видим факт неэффективного управления заводом, в том числе со стороны Фонда госимущества, - сказал глава правительства. - Ситуация требует нового подхода к очищению предприятия от долгов, выведения из состояния убыточности. Это один из приоритетов работы правительства. Мы ищем варианты, которые позволят нам обеспечить работу предприятия".
Вместе с тем Гройсман отметил, что ситуация усугубляется негативной конъюнктурой на рынке химической продукции. "Но нам надо найти решение (для работы предприятия - УНИАН)", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в декабре провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллиона долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривень – перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.
При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед его холдингом до 1,5 миллиарда гривень к концу года. В то же время он не видит экономических обоснований передавать ОПЗ в управление "Нафтогаза" до разработки механизма погашения долга предприятия.
Такого же мнения придерживается глава крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко. По его словам, передача ОПЗ в управление "Нафтогаза" или его компании – это не решение проблемы завода, а лишь перекладывание проблемы на другие компании.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
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