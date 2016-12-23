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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин считает приоритетным вопрос поддержки работы ОПЗ - Гройсман

 

Кабинет министров Украины считает приоритетным вопрос поддержки работы Одесского припортового завода и его возможного развития как флагмана химической промышленности Украины.

Об этом в ходе выступления в Верховной Раде сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Одесский припортовый завод находится в тяжелом положении. Считаю, что этот завод был целью для коррупции и разного рода схем. Сейчас мы видим факт неэффективного управления заводом, в том числе со стороны Фонда госимущества, - сказал глава правительства. - Ситуация требует нового подхода к очищению предприятия от долгов, выведения из состояния убыточности. Это один из приоритетов работы правительства. Мы ищем варианты, которые позволят нам обеспечить работу предприятия".

Вместе с тем Гройсман отметил, что ситуация усугубляется негативной конъюнктурой на рынке химической продукции. "Но нам надо найти решение (для работы предприятия - УНИАН)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривень. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 251 миллиона долларов задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 500 миллионов гривень – перед "Нафтогазом Украины", а контракт на поставку газа на завод заканчивается 31 декабря.

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев спрогнозировал рост долга завода перед его холдингом до 1,5 миллиарда гривень к концу года. В то же время он не видит экономических обоснований передавать ОПЗ в управление "Нафтогаза" до разработки механизма погашения долга предприятия.

Такого же мнения придерживается глава крупнейшей газодобывающей компании Украины "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко. По его словам, передача ОПЗ в управление "Нафтогаза" или его компании – это не решение проблемы завода, а лишь перекладывание проблемы на другие компании.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.
По материалам: УНИАН
 

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