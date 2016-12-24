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TurboForex предлагает зарабатывать без торговых сделок
14:39 23.12.2016 |
Брокер TurboForex предлагает своим клиентам получать доход без торговых сделок на финрынке. С компанией трейдеры могут зарабатывать, привлекая к сотрудничеству с TurboForex новых клиентов.
В рамках этого предложения трейдеры будут получать 15% от суммы первого пополнения депозита каждого привлеченного клиента.
Полученное вознаграждение можно использовать для заключения сделок или же вывести без каких-либо ограничений.
Отметим, что приглашать к сотрудничеству трейдеров можно через соцсети или личные блоги.
По словам представителей TurboForex, для участия в этой акции нужно иметь открытый у брокера реальный или демо-счет.
Узнать более детально об условиях привлечения клиентов и получения за это вознаграждения можно на сайте TurboForex.
По материалам: IAFT News
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