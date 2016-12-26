Финансовые новости
- |
- 26.12.16
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Заявки на поставку "Укртрансгазу" 2,5 млрд куб. м газа на технологические нужды подали пять компаний
07:29 26.12.2016 |
Заявки на поставку ПАО "Укртрансгаз" 2,5 млрд куб. м газа на протяжении 2017 года на технологические нужды подали пять компаний.
Согласно объявлению компании в системе электронных закупок ProZorro, заявки подали НАК "Нафтогаз Украины", ЧАО "ЭРУ-Трейдинг", ООО "Группа "УМВБ", ООО "Нафтогазгруп Деметра" и ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич".
Ожидаемая стоимость закупки газа - 17 млрд 47,5 млн грн (без НДС), начало аукциона запланировано на 26 января 2017 года.
Согласно тендерной документации "Нафтогаза Украины", компания по состоянию на 1 декабря 2016 года владеет 7 млрд 281,7 млн куб. м газа, хранящегося в подземных хранилищах газа, без учета объемов закачки в хранилища на протяжении августа-ноября 2016-го, которые предназначены для обеспечения потребителей в рамках возложенных спецобязательств.
Кроме того, НАК имеет договора с "Газпром", AOT Poland, AOT Swirzerland, ENET, RWE, Shell, Uniper, Trailstone, Eni, Handen, Noble, MET, Statoil, BORYSZEW, CFP, Duf, Engie, SPP, Axpo, Danske, PGNiC, Nitrofer.
"ЭРУ-Трейдинг" в тендерной документации подтверждает готовность поставки 2,5 млрд куб. м газа наличием рамочных соглашений на куплю-продажу с Enteneo Energy Trading (Польша) на 1,5 млрд куб. м и MET Gas and Energy Marketing (Швейцария) на 1,095 млрд куб. м.
"УМВБ" имеет рамочный контракт на поставку 2,5 млрд куб. м газа с CFP Trading (Мальта) максимальным объемом поставки от 150,6 млн куб. м до 323,1 млн куб. м в зависимости от месяца.
"Нафтогазгруп Деметра" планирует поставлять газ импортного и украинского происхождения, в частности, имеет рамочные договоры с Onico Energia (Natural Gas Trading Polska), MET Gas and Energy Marketing (Швейцария), AOT Energy Poland, RWE Supply and Trading (Германия), а также с добывающими компаниями "Девон" и "Регал Петролеум".
"Эско-Пивнич", входящая в группу Burisma, по итогам 2016 года добудет около 0,6 млрд куб. м газа. В планах Burisma на 2016 год было увеличение добычи газа до 1,8-2 млрд куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов
Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".
ТОП-НОВОСТИ
|Как изменится банковская система после внедрения уже через неделю новой системы оценки рисков
|В ситуації з голосуванням у Радбезі ООН щодо Ізраїлю не було хорошого рішення
|Нетаньяху назвал постыдной резолюцию ООН против еврейских поселений
|На строительство железной дороги к Керченскому мосту не подано заявок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил швейцарской Glusco купить сеть АЗС "Роснефти" в Украине
|EXNESS заявила о том, что никогда не удаляла успешные сделки своих клиентов
|НБУ снова выделил Приватбанку рефинансирование 10,75 млрд гривен
|НБУ признал недействительной банковскую группу Укрсоцбанка
27 ноября 2014 года НБУ признал группу Укрсоцбанка банковской группой. В нее вошли: Укрсоцбанк и ООО "Специализированная инвестиционно-строительная компания по управлению активами "Укрсоц-Недвижимость". 31 октября ABH Holdings S.A. (входит в Альфа-групп) стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка.
|Нацкомфинуслуг исключила из госреестра СК "Укрнафтатранс"
|Заявки на поставку "Укртрансгазу" 2,5 млрд куб. м газа на технологические нужды подали пять компаний
Согласно тендерной документации "Нафтогаза Украины", компания по состоянию на 1 декабря 2016 года владеет 7 млрд 281,7 млн куб. м газа, хранящегося в подземных хранилищах газа, без учета объемов закачки в хранилища на протяжении августа-ноября 2016-го, которые предназначены для обеспечения потребителей в рамках возложенных спецобязательств.
Это интересно
|В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей
|Домашнего робота Asus Zenbo можно будет купить уже 1 января
|В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|Хакеры из России зарабатывают до $5 млн в день на интернет-рекламе
Мошенники создали более 250 тыс. фальшивых сайтов, якобы принадлежащих крупным компаниям и издательствам (ESPN, Vogue, New York Times, The Wall Street Journal, Verizon и пр.). Хакеры создают иллюзию того, что могут привлекать миллионы людей к просмотру видеороликов. За это они получают крупные суммы.
|Google обвинили в шпионаже за сотрудниками
|Nissan, Renault и Mitsubishi выпустят "дешевый" электрокар