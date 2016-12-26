Заявки на поставку ПАО "Укртрансгаз" 2,5 млрд куб. м газа на протяжении 2017 года на технологические нужды подали пять компаний.

Согласно объявлению компании в системе электронных закупок ProZorro, заявки подали НАК "Нафтогаз Украины", ЧАО "ЭРУ-Трейдинг", ООО "Группа "УМВБ", ООО "Нафтогазгруп Деметра" и ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич".

Ожидаемая стоимость закупки газа - 17 млрд 47,5 млн грн (без НДС), начало аукциона запланировано на 26 января 2017 года.

Согласно тендерной документации "Нафтогаза Украины", компания по состоянию на 1 декабря 2016 года владеет 7 млрд 281,7 млн куб. м газа, хранящегося в подземных хранилищах газа, без учета объемов закачки в хранилища на протяжении августа-ноября 2016-го, которые предназначены для обеспечения потребителей в рамках возложенных спецобязательств.

Кроме того, НАК имеет договора с "Газпром", AOT Poland, AOT Swirzerland, ENET, RWE, Shell, Uniper, Trailstone, Eni, Handen, Noble, MET, Statoil, BORYSZEW, CFP, Duf, Engie, SPP, Axpo, Danske, PGNiC, Nitrofer.

"ЭРУ-Трейдинг" в тендерной документации подтверждает готовность поставки 2,5 млрд куб. м газа наличием рамочных соглашений на куплю-продажу с Enteneo Energy Trading (Польша) на 1,5 млрд куб. м и MET Gas and Energy Marketing (Швейцария) на 1,095 млрд куб. м.

"УМВБ" имеет рамочный контракт на поставку 2,5 млрд куб. м газа с CFP Trading (Мальта) максимальным объемом поставки от 150,6 млн куб. м до 323,1 млн куб. м в зависимости от месяца.

"Нафтогазгруп Деметра" планирует поставлять газ импортного и украинского происхождения, в частности, имеет рамочные договоры с Onico Energia (Natural Gas Trading Polska), MET Gas and Energy Marketing (Швейцария), AOT Energy Poland, RWE Supply and Trading (Германия), а также с добывающими компаниями "Девон" и "Регал Петролеум".

"Эско-Пивнич", входящая в группу Burisma, по итогам 2016 года добудет около 0,6 млрд куб. м газа. В планах Burisma на 2016 год было увеличение добычи газа до 1,8-2 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.