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Топливно-энергетический комплекс
Нацкомфинуслуг исключила из госреестра СК "Укрнафтатранс"
09:20 26.12.2016 |
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжением №3169 от 20 декабря 2016 года исключила ЧАО "Страховая компания "Укрнафтатранс" (Киев) из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием его лицензии на осуществление страховой деятельности.
Согласно обнародованному на сайте регулятора документу, комиссия также аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения.
Как сообщалось, Нацкомиссия распоряжением от 17 ноября 2016 года, вступившим в силу с 18 декабря, аннулировала 14 лицензий страховщика: девять - на осуществление добровольного страхования, пять - обязательного. Решение принято в связи с его отказом в проведении плановой проверки соблюдения законодательства. Компания пояснила свой отказ обострением конкурентной борьбы на страховом рынке, невозможностью учредителей осуществить дополнительную капитализацию и неспособностью СК отвечать растущим требованиям законодательства о финансовых услугах. Председатель правления компании Мая Зайцева предоставила регулятору письмо, подтверждающее отказ, и, кроме того, содержащее просьбу аннулировать лицензии СК, отменить свидетельство о госрегистрации и исключить компанию с Госреестра финансовых учреждений.
По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), по состоянию на третий квартал 2016 года АО "Третон Секьюритиз" (Доминика) владело 22,86% акций СК "Укрнафтатранс". Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании выступает глава правления М.Зайцева.
СК "Укрнафтатранс" зарегистрирована в 1999 году. Ее уставный капитал составляет 7 млн грн.
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