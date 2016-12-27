"Теневой рынок" водки в 2017 году может вырасти до 65% против 50% в 2016 году, прогнозируют в ассоциации "Укрводка".

"Рынок скатывается в тень, растет количество жертв от отравлений суррогатом. После повышения акцизов на 20%, доля нелегального рынка вырастет с 50% до 65%", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава ассоциации Владимира Остапюк.

По его словам, ассоциация разочарована решением парламента повысить акцизы на 20%, ведь изначально в парламенте обсуждалась возможность повышения на 12%.

"Такое повышение произошло, несмотря на решение профильного комитета, который экономически обосновано предлагал по всем категориям алкогольных напитков повышать ставку на уровень инфляции - 12%. и тем самым получить дополнительные поступления в госбюджет", - сказал В.Остапюк.

Он уточнил, что 2014 года ставка акциза на крепкий алкоголь выросла на 115%, при этом поступления в бюджет остаются на прежнем уровне - 5,9 млрд грн и не растут.

"В нынешнем году планировали дополнительно собрать 3 млрд грн за счет повышения акциза на 50% в марте 2016. В итоге собрали чуть более 250 млн. Неужели этой простой математики недостаточно, чтобы понять - увеличение акцизов на водку, как инструмент, исчерпал себя в части наполнения бюджета", - считает эксперт.

Как сообщалось, парламент повысил акцизы в 2017 г на пиво на 12% - до 2,78 грн/литр, на ликеро-водочные изделия - на 20%, до126,96 грн/ литр 100% спирта.

Акцизная ставка на сухие вина сохраняется на уровне 0,01 грн/литр, крепленые вина и вермуты повышается на 12% - до 8,02 грн/литр, игристые вина - на 12%, до 11,65 грн/литр.