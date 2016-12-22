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Топливно-энергетический комплекс
Насалик считает саботажем работу "Центрэнерго" минимальным составом
16:34 22.12.2016 |
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик считает саботажем работу ПАО "Центрэнерго" минимальным составом генерирующего оборудования, заявил он на итоговой годовой конференции в Киеве в четверг.
"Этот вопрос я задаю "Центрэнерго" каждый день (почему объемы угля на складе растут, однако дополнительные блоки не включаются в работу - ИФ). Они отвечают: "Мы накапливаем запасы". Считаю это саботажем", - сказал он.
Как сообщалось, тарифы на отпуск электроэнергии тепловыми электростанциями в данный момент существенно возросли по сравнению с началом года.
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"Относительно выданных ранее кредитов. Есть обязательства акционеров, что при продаже банка государству они урегулируют вопрос своих займов. А есть много проблемных вопросов с этими кредитами. Один из вариантов, что они внесут дополнительные залоги. Я очень надеюсь, что у нас будет корректное сотрудничество", - сказал Шлапак.
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