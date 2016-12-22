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Приватбанк планирует сосредоточить работу на госфинансах
13:54 22.12.2016 |
Приватбанк планирует сосредоточить работу на государственных финансах.
Об этом сообщил в четверг на брифинге председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак.
Он отметил, что банк намерен продолжить работу в 2 направлениях: поддержка традиционных продуктов Приватбанка и направление госфинансов.
"Приватбанк, как и раньше, будет предоставлять свои традиционные продукты, которыми он знаменит. Но кроме того, мы также намерены составить серьезную конкуренцию остальным государственным банкам в плане работы с государственными проектами. В госбюджете на 2017 год предусмотрено 100 млрд гривен на различные проекты. Мы будет предлагать министру финансов и правительству очень конкурентные продукты для реализации этих проектов", - сообщил Шлапак.
В свою очередь министр финансов Александр Данилюк пообещал новую стратегию развития государственного Приватбанка.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.
21 декабря Приватбанк стал официально государственным.
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