Приватбанк надеется на реструктуризацию кредитов бывшими акционерами финансового учреждения.

Об этом заявил в ходе брифинга председатель правления Александр Шлапак в четверг, передают Українські Новини.

"Относительно выданных ранее кредитов. Есть обязательства акционеров, что при продаже банка государству они урегулируют вопрос своих займов. А есть много проблемных вопросов с этими кредитами. Один из вариантов, что они внесут дополнительные залоги. Я очень надеюсь, что у нас будет корректное сотрудничество", - сказал Шлапак.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк на вопрос о том, кому принадлежат ряд активов, которыми ранее владели экс-акционеры банка, сообщил, что они, так как и ранее им принадлежат.

"Это собственность группы "Приват". Некоторые из этих компаний кредитуются в Приватбанке. Относительно собственности, это собственность группы "Приват"", - ответил он на вопрос о том, что будет с активами бизнесменов Коломойского и Боголюбова.

По данным Национального банка, объем кредитов связанным с банком лицам составляет порядка 150 млрд гривен из 180 млрд гривен все кредитного портфеля юрлицам.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

21 декабря Приватбанк стал официально государственным.