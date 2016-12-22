Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак за снижение процентных ставок по депозитам.

Об этом в ходе брифинга в четверг заявил предправления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

"Я бы хотел понизить процентные ставки по депозитам, потому что они у нас выше рыночных. Это позволит нам уменьшить расходную часть банка. Нужно учитывать тот факт, что те ставки, которые Приватбанк держал, были из-за проблем с ликвидностью. Сегодня таких проблем нет. Сегодня у нас такая ликвидность, что другие банки позавидуют. До конца года в капитал банка войдет 43 млрд гривен", - сказал Шлапак.

По его словам, в банке пройдет дополнительный аудит, который позволит понять нуждается ли банк в дальнейшей докапитализации.

При этом Шлапак напомнил, что сейчас капитал у Приватбанка имеет отрицательное значение.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.