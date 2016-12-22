Приватбанк перевел свои еврооблигации в капитал.

Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил председатель правления банка Александр Шлапак, передают Українські Новини.

"Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то готовы к судам", - сказал Шлапак.

У Приватбанка есть 3 серии еврооблигаций на 200 млн и на 175 млн долларов с погашением в 2018 году, на 220 млн долларов - с погашением в 2021 году.

Механизм Bail-in, используемый при санации проблемных банков, предполагает либо конвертацию депозитов в акции финансового учреждения, либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на пополнение капитала.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк стал официально государственным.