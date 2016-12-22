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ПриватБанк стал государственным - ФГВФЛ
07:44 22.12.2016 |
21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины. Такой результат является следствием скоординированных действий Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национального депозитария, Укргазбанка, Укрэксимбанка", - говорится в сообщении на официальной странице Фонда в Фейсбук.
Все необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов: сформированы резервы под активные операции, осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение, внесены изменения в устав банка, сформирован переходный баланс, проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.
"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", - говорится в сообщении.
В целом, на приобретение государством права собственности на акции ПриватБанка прошло два дня с дня, следующего за днем начала процедуры выведения банка с рынка.
Как сообщалось ранее, уставный капитал национализированного ПриватБанка (Днепр) увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн - до 50 млрд 694,751 млн грн. Соответствующие данные приведены в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Изначально Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил увеличить уставный капитал ПриватБанка на 35,941 млрд грн путем частного размещения дополнительных 128 млн 359,003 тыс. акций с существующей номинальной стоимостью 280 грн.
Ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала возможный объем дополнительной эмиссии за счет конвертации депозитов и других средств, связанных с акционерами банка лиц в 32 млрд грн.
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