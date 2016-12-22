Министерство финансов Украины выкупило дополнительную эмиссию акций ПриватБанка (Днепр) на сумму 29 млрд 438,283 млн грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующие итоги размещения зарегистрировали члены НКЦБФР 20 декабря 2016 года.

Изначально Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил увеличить уставный капитал ПриватБанка на 35,941 млрд грн путем частного размещения дополнительных 128 млн 359,003 тыс. акций с существующей номинальной стоимостью 280 грн. Однако в итоге Минфин выкупил не все ценные бумаги.

По итогам размещения акций уставный капитал банка возрос до 50 млрд 694,751 млн грн с 21,256 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале банка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Кабмин 19 декабря утвердил, что Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупит его акции в полном объеме за одну гривню, после чего примет участие в его дополнительной капитализации путем приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму, не превышающую размер минимальной потребности в капитале, рассчитанной Нацбанком.

Правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.

По данным Минфина, первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.

Нацбанк 21 декабря зарегистрировал новый устав ПриватБанка.

