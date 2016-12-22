Национальный банк Украины (НБУ) может монетизировать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные Министерством финансов для капитализации ПриватБанка, только частично и на незначительную сумму, что окажет умеренное влияние на наличный курс гривни и инфляцию.

Соответствующая инфографика с разъяснениями размещена на странице центробанка в Facebook.

НБУ подчеркнул, что поддержка ликвидности банка путем продажи ОВГЗ Нацбанку может произойти только в случаях, если банк потребует дополнительную ликвидность и не на всю сумму капитализации, а с учетом стабильной ситуации она будет незначительной по объему.

По данным НБУ, ОВГЗ государственных банков, полученные от Минфина во время капитализации, монетизированы только на 6%, что составляет 9 млрд грн из 142 млрд грн портфеля ОВГЗ в госбанках.

Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале ПриватБанка, а объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценива л ся в пределах 116,8-148 млрд грн.

Кабмин 19 декабря утвердил, что Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупит его акции в полном объеме за одну гривню, после чего примет участие в его дополнительной капитализации путем приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму, не превышающую размер минимальной потребности в капитале, рассчитанной Нацбанком. Правительство поручило Министерству финансов осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПриватБанка.

По данным Минфина, первый транш ОВГЗ размером 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.

Национальный банк 21 декабря зарегистрировал новый устав ПриватБанка.

