Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск акций Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українські Новини.

19 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку провела внепланое заседание.

На нем было принято решение всего по одному вопросу - регистрация выпуска и проспекта эмиссии акций Приватбанка.

На заседании НКЦБФР 20 декабря был зарегистрирован отчет и результаты размещения акций Приватбанка.

Потребность банка в капитале составляла 148 млрд гривен, после чего Фонд гарантирования списал 32 млрд гривен долгов перед акционерами банка.

19 декабря Кабинет Министров решил выпустить до 116,8 млрд гривен ОВГЗ для докапитализации Приватбанка сроком до 15 лет по ставке до 10,5%.

Ожидается, что до конца недели Минфин выпустит 1-й транш ОВГЗ на 43 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать ПриватБанк.