Национальный банк заявляет о списании Приватбанком 32 млрд гривен долгов перед акционерами.

Об этом глава НБУ Валерия Гонтарева заявила во вторник в эфире телеканала "Украина", передают Українські Новини.

Глава НБУ заявила, что обязательства Приватбанка по вкладам перед структурами, связанными с его акционерами, уже списаны.

"32 млрд - это так называемые связанные депозиты и счета, связанные с акционерами банка. Мы не собираемся, как государство покрывать эти средства своими гарантиями. Мы их уже списали. Завтра (в среду) Фонд гарантирования объявит, какую сумму он списал. НБУ предложил списать 32 млрд гривен. Большинство этих средств связаны с бизнесом и компаниями акционеров", - отметила Гонтарева.

Ранее глава НБУ заявляла, что дефицит капитала в Приватбанке - 148 млрд гривен, часть которого (32 млрд гривен) может быть покрыта за счет конвертации в капитал средств, принадлежащих компаниям, связанным с акционерами банка.

Также в том же контексте речь шла об обязательствах Приватбанка по еврооблигациям.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

19 декабря в банк введена временная администрация, которая работает 2 дня.

После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.

До конца этой недели Минфин выпустит ОВГЗ на 43 млрд гривен.