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Глава Нацбанка предполагает продажу Приватбанка в течение 3 лет
09:08 21.12.2016 |
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева видит хорошие перспективы продать национализированный Приватбанк в течение ближайших трех лет.
"Банк, как бизнес, не перестал существовать. Мы гарантировали всему населению депозиты, капитал банка будет сформирован государственными бумагами. Придет сильная новая команда менеджмента, наблюдательный совет с очень сильными зарубежными специалистами, которые помогут трансформации. Думаю, (банк) будет иметь стоимость и его можно продать", - сказала она в эфире канала "Украина" вечером 20 декабря.
По ее мнению, продажа может произойти не ранее чем через три года, но и позднее трех лет.
В.Гонтарева сообщила, что к вечеру вторника операционная деятельность Приватбанка полностью возобновлена, в его кассах и банкоматах находится около 8 млрд грн, а корсчет на начало благодаря кредиту рефинансирования НБУ превышал 15 млрд грн.
Глава НБУ отметила, что 21 декабря Фонд гарантирования вкладов в среду, 21 декабря, объявит, какая сумма депозитов и средств компаний связанных с банком лиц была списана.
"Мы предложили списать 32 млрд грн", - напомнила В.Гонтарева, пояснив, что именно с учетом этой цифры и отрицательного капитала Приватбанка в 148 млрд грн на 1 декабря этого года была рассчитана предложенная Нацбанком правительству сумма его капитализации в 116 млрд грн.
Глава НБУ также выразила надежду, что быстрое восстановление работоспособности банка и предоставление госгарантий по его вкладам поможет избежать отток клиентов и минимизировать или вовсе отказаться от монетизации гособлигации, которыми правительство сформирует капитал банка.
В.Гонтарева также подчеркнула, что Нацбанк готов в случае необходимости каждый день выходить на валютный рынок для поддержки гривни с интервенциями. Она напомнила, что во вторник при предложении $50 млн спрос банков на валюту составил $37, а объем продажи - $28 млн.
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