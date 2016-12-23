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Топливно-энергетический комплекс
"Энергоагроимпекс" купил на аукционе Госгеонедр спецразрешение на Пороговское месторождение за 8,55 млн грн
14:27 23.12.2016 |
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) продала на аукционе во вторник специальное разрешение сроком на 20 лет на добычу песчаника на Пороговском месторождении в Ямпольском районе Винницкой области за 8,55 млн грн, превысив начальную цену лота, которая составила 125,7 тыс. грн, в 68 раз.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по результатам торгов во вторник победителем стало ООО "Энергоагроимпекс" (Винница), в аукционе также приняли участие ЧП "Элитбуд-1", "Штайнбрух АГ Украина", "Сад-Логистик" и "Черноморск 8".
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Госгеонедр, к участию во втором в этом году аукционе по продаже специальных разрешений на пользование недрами 20 декабря были допущены 12 претендентов.
Согласно новым правилам, у заявителей было 75 дней на подготовку вместо 15. У потенциальных недропользователей было время на коррекцию ошибок, допущенных при предоставлении пакета документов.
ООО "Энергоагроимпекс" создано в 1993 году. Основной вид деятельности - добыча полехных ископаемых, строительство зданий и сооружений.
Долями в ООО владеют Валерий Авраменко (60%) и Татьяна Теплицкая (40%).
Уставный капитал составляет 9 тыс. грн.
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