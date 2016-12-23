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Топливно-энергетический комплекс
Малоизвестная компания из ОАЭ стала владельцем запорожской авиакомпании "Константа"
07:21 23.12.2016 |
Компания AP Holdings Limited, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), приобрела контроль над ЧАО "Авиакомпания "Константа" (Запорожье).
Согласно сообщению в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), компания сконцентрировала 9,336 млн простых именных акций, что составляет 99,81% акций "Константы".
Ранее владевшая аналогичной долей кипрская Energy Standard Projects Limited, которая, как сообщалось, является отраслевой "дочкой" группы "Энергетический стандарт", бизнесмена Константина Григоришина, вышла из состава акционеров авиаперевозчика.
Авиакомпания "Константа", согласно реестру гражданских воздушных судов, имеет в парке один пассажирский самолет для местных авиалиний Як-40, 1977 года выпуска.
В 2015 году авиакомпания получила 4 млн грн чистого дохода и 5,4 млн грн чистого убытка. В ее годовом отчете за 2015 год значилось, что в компании работает 28 сотрудников.
Компания разработала программу, предусматривающую увеличение чартерных воздушных перевозок без ограничения региона полета, наращивание объемов техобслуживания самолетов других авиакомпаний, передачу в аренду воздушных судов, помещений и имущества, предоставление услуг по летной эксплуатации воздушных судов третьим лицам.
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