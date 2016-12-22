Национальный банк Украины (НБУ) готов реструктуризировать задолженность ПриватБанка по рефинансированию, которая в настоящий момент составляет 19 млрд грн, в том числе просроченная - 14 млрд грн, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"После перехода права собственности мы будем работать с новым менеджментом в направлении реструктуризации этой задолженности", - сообщила она на брифинге в Нацбанке во вторник.

Е.Рожкова отметила, что в залоге у Нацбанка по этим кредитам находятся недвижимость, целостные имущественные комплексы и движимое имущество в виде самолетов.

"Большая часть (кредитов рефинансирования - ИФ) покрыта залогом. Они (объекты залога - ИФ) находятся в собственности связанных с акционерами ПриватБанка лиц", - уточнил зампред НБУ Олег Чурий.

Как сообщалось, Нацбанк 18 декабря предоставил ПриватБанку еще один кредит рефинансирования на 15 млрд грн под 16% годовых на срок до 30 декабря 2016 года с целью поддержки ликвидности и обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов, работы отделений и банкоматов, своевременных расчетов.

По словам Е.Рожковой, 19 декабря только через банкоматы ПриватБанка было снято 2 млрд грн. Она также уточнила, что в настоящее время на корсчету банка находится 15,5 млрд грн.

