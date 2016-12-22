Министерство финансов решило выпустить ОВГЗ на 43 млрд гривен для Приватбанка на текущей неделе (20-25 декабря).

Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы НБУ Олег Чурий, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что Министерство финансов проведет выпуск ОВГЗ на 43 млрд гривен на этой неделе. Параметры ОВГЗ составляют 15 лет", - сказал он.

Замглавы регулятора уточнил, что НБУ будет монетизировать эти ОВГЗ по мере потребности банка в ликвидности.

При этом он сообщил, что до конца года монетизация выпуска произойдет точно.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Кабинет Министров официально подтвердил решение национализировать Приватбанк.

19 декабря в банк введена временная администрация, которая проработает 3 дня.

После этого банк будет национализирован за счет конвертации выпущенных Минфином ОВГЗ в капитал финансового учреждения.