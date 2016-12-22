Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на дистрибьютора сигарет ООО "Тедис Украина" (ранее "Мегаполис Украина") рекордный штраф в размере 431 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании комитета было принято решение, что компания нарушает законодательство о защите экономической конкуренции, за что на нее были наложены штрафные санкции.

А именно:

• за нарушение в виде установления таких цен для оптовых и розничных торговцев, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет, на ответчика наложен штраф в размере 429,3 млн грн.

• за нарушение в виде частичного отказа от реализации товара при отсутствии альтернативных источников их приобретения на ответчика наложен штраф в размере 1,9 млн грн.

В комитете напоминают, что дело относительно злоупотребления монопольным (доминирующим) положением компаний было открыто в октябре 2015. В период с 16.08.2016 по 16.12.2016 гг. было проведено 6 заседаний комитета, на которых заслушивались позиции уполномоченных представителей ответчика, крупнейших производителей табачных изделий и субъектов хозяйствования.

Глава АМКУ Юрий Терентьев утверждал, что "Тедис Украина" связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции с 40-50 оптовыми торговцами и 80 тыс. розничными торговцами.

"Через нее проходит 99,4% всех произведенных в Украине и импортированных сигарет. Поэтому, безусловно, роль этого субъекта очень значительна", - прокомментировал он.

В свою очередь, в "Тедис Украина" заявили, что "Антимонопольный комитет Украины проигнорировал не только позицию компании и выводы экспертов, но и объективные обстоятельства функционирования рынков табачных изделий". "Учитывая вышесказанное, компания не согласна с решением Комитета и намерена обжаловать его в судебном порядке", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в апреле 2015 года АМКУ рекомендовал ООО "Мегаполис-Украина" придерживаться правил конкуренции при поставках сигарет в розничную торговлю, в частности, при установлении размера торговой надбавки. Рекомендации воздержаться от действий или бездействия, ведущих к ограничению доступа к рынку других табачных компаний, также были предоставлены четырем основным украинским производителям сигарет - "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина", "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки".

Об ухудшении состояния конкуренции на рынке оптовой торговли табачной продукцией АМКУ сообщили предприятия розничной торговли.

Напомним, что по данным рейтинга "ТОП 500 крупнейших компаний Украины", составленного Delo.UA в августе 2015 года, чистый доход ООО "Мегаполис - Украина" в 2014 году составил 32 млрд грн, что на 11,44% выше, чем в 2013 году (28,7 млрд грн). Чистая прибыль компании за 2014 год составила 1,2 млрд грн против 898 млн грн в 2013.